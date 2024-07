Severno Makedonijo je med vročinskim valom zajelo sedem gozdnih požarov, zaradi česar je tamkajšnja vlada že ponoči razglasila krizne razmere, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP. S požari so se v soboto spopadali tudi na Hrvaškem in so jih še isti dan omejili.

Makedonska vlada je na izredni nočni seji razglasila krizne razmere zaradi povečanega števila požarov v naravi in bodo trajale 30 dni. Vlada je odobrila tudi vključitev policije in vojske v gašenje.

Temperature ponekod preko 42 stopinj Celzija

Požari se po podatkih makedonskega centra za krizno upravljanje, ki jih navaja AFP, širijo predvsem v osrednjem in vzhodnem delu države. Kljub prizadevanjem gasilcev in vojske je bilo do sobote požganih več kot sto hektarjev gozdov.

V petek je Severna Makedonija izdala vremensko opozorilo, saj so temperature na nekaterih območjih dosegle 42 stopinj Celzija.

Povečana nevarnost požarov tudi na Hrvaškem

Visoke temperature so povečale nevarnost požarov tudi na Hrvaškem. Tamkajšnji gasilci so posebej opozorili na veliko nevarnost gozdnih požarov na celotnem območju Dalmacije, še posebej na območju Šibenika, Splita in Dubrovnika.

V soboto dopoldne je v večjem požaru na območju Bal v hrvaški Istri po poročanju hrvaške tiskovna agencije Hina tako izgorelo okoli 30 hektarjev trave in nizkega rastlinja ter del gozdnih površin in oljk. Pri gašenju sta sodelovala dva kanaderja in okoli 40 gasilcev s 15 gasilskimi vozili, požar pa so lokalizirali nekaj ur pozneje.

V Splitsko-dalmatinski županiji je požar okrog 13. ure najprej izbruhnil na območju kraja Trolokve, kmalu zatem pa tudi v naselju Primorski Dolac.

Vročinski val, ki je minuli teden zajel regijo, naj bi po napovedih vremenoslovcev vztrajal do konca prihodnjega tedna.