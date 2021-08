Slovenski ostrostrelec: "Kolega je moral zadeti skoraj nemogoče tarče"

Pripadniki @Slovenskavojska so zmagali na tekmovanju za #bestsniper, ki se je po sedmih izjemno napornih dneh pravkar končalo v Nemčiji. #simplythebest pic.twitter.com/Tk2R0x2PlH — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 14, 2021

Tekmovanja Best sniper, ki je preizkusilo tako fizično kot mentalno in seveda profesionalno pripravljenost ostrostrelskih ekip, sta se tekmovanja dve ekipi Slovenske vojske, večino izzivov pa je dobil dvojec slovenskih pripadnikov enote za specialno delovanje, ki se je na koncu okitil tudi s prestižnim odlikovanjem za evropski ostrostrelski par leta.

Na tekmovanju Best sniper so sodelovale ostrostrelske ekipe iz skoraj tridesetih držav sveta, med drugim tudi elitni ostrostrelci iz ZDA, a so jim najbolj prestižna priznanja pred nosom pobrali pripadniki Slovenske vojske. Drugi najboljši na tekmovanju so bili ostrostrelci iz Turčije, tretje pa latvijska ekipa. Foto: Thinkstock

"Kolega je moral zadeti tarče med letom s helikopterjem, kar je skoraj nemogoča zadeva, ampak ti lahko uspe. Potem smo pristali, tekli čez dodaten poligon, streljali s pištolo z levo in desno roko leže in kleče, nato smo nadaljevali do razbitine helikopterja," je enega od izzivov, ki je navdih črpal iz resnične situacije, ki se je odvila leta 1993 v Somaliji, opisal eden od pripadnikov Slovenske vojske, ki so se udeležili tekmovanja Best sniper.

Poveljnik enote Slovenske vojske za specialno delovanje Miha Jazbec je za Planet TV povedal, da uspeh na tekmovanju lahko "prikaže optimistično sliko stanja v vojski in dokazuje vrhunsko usposobljenost njenih pripadnikov, ki so izjemno motivirani.



"Tujcem lahko zavidamo opremo, a ta jim ni prinesla zlata," je po uspehu Slovenske vojske na tekmovanju Best sniper dejal generalmajor Miha Škerbinc. Foto: STA



Tako je uspeh slovenskih ostrostrelcev pospremil generalmajor slovenske vojske Miha Škerbinc. "Marsikdaj marsikdo ocenjuje in presoja delo Slovenske vojske. Moje sporočilo je: Slovenska vojska smo ljudje in dokler imamo v svojih vrstah takšne zmagovalce, takšne profesionalce, mene za to, da bo Slovenska vojska svoje naloge vedno opravljala z odličnostjo, ne skrbi," je dejal Škerbinc.