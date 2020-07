Slovenska skupščina pred 30 leti sprejela deklaracijo o suverenosti

Mineva natanko 30 let, odkar je takratna slovenska skupščina leta 1990 sprejela Deklaracijo o suverenosti države Republike Slovenije, s katero je določila enoletni rok za sprejem nove ustave. Hkrati je vladi naložila, da do septembra ugotovi, kateri jugoslovanski zakoni v Sloveniji ne bodo več veljavni. Skupščina je hkrati tudi razpustila oziroma odpoklicala slovensko delegacijo v zveznem zboru skupščine SFRJ.

Deklaracija o suverenosti, ki jo je podpisal takratni predsednik skupščine France Bučar, je imela šest členov, v njej pa je med drugim zapisano, da je bila sprejeta in razglašena skladno z voljo vseh političnih strank in poslanskih skupin, ki so zastopane v skupščini. Ta jo je sprejela in razglasila na skupni seji vseh zborov (družbenopolitični zbor, zbor občin in zbor združenega dela) 2. julija 1990, piše STA.

Deklaracija med drugim navaja, da skupščina razglaša suverenost Slovenije izhajajoč iz pravice slovenskega naroda do samoodločbe in v skladu z dopolnili k ustavi Republike Slovenije ter z določbami Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. V deklaraciji je bilo zapisano, da politični, gospodarski in pravni sistem Slovenije temelji na slovenski ustavi in zakonih. Ustava SFRJ, zvezni zakoni in drugi zvezni predpisi pa veljajo na območju Slovenije le, če niso v nasprotju z ustavo in slovenskimi zakoni oziroma če soglasje zanje izreče tudi slovenska skupščina, poroča STA.

Deklaracija je določala, da morajo v skladu z načelom državne suverenosti in z načelom primarnosti ustave in zakonov Republike Slovenije republiški organi in organizacije zagotavljati, da bodo tudi vsi zvezni organi in organizacije na območju Slovenije poslovali v skladu z veljavnim pravnim redom v Sloveniji. Poleg tega skupščina z ustavnim zakonom določa, kateri zvezni predpisi se na območju Slovenije ne uporabljajo, ker so v nasprotju z njeno ustavo in zakoni, še piše STA.

Deklaracija je določila, da bo skupščina izvedla predpisan postopek za sprejem nove slovenske ustave v roku enega leta. Slovenska ustava je bila nato sprejeta 23. decembra 1991, to je slabega pol leta po razglasitvi samostojnosti Slovenije.