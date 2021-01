Slovenska karitas pomagala zagotoviti več kot 30 bivalnih zabojnikov za žrtve potresa

Slovenska karitas je hrvaški Karitas do danes nakazala zbranih 220 tisoč evrov in s tem prispevala k nakupu več kot 30 novih bivalnih zabojnikov za družine, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem. Prvih šest bodo na območje pripeljali konec tedna. Slovenska karitas medtem nadaljuje zbiranje sredstev za obnovo v potresu poškodovanih domov.

Hrvaška Karitas je naročila sto bivalnih zabojnikov, ki jih bo podarila družinam v okolici Petrinje, katerih dom po potresu ni več varen za bivanje. Slovenska karitas je ob veliki solidarnosti Slovencev prispevala k nakupu več kot 30 bivalnih zabojnikov, so danes sporočili iz te humanitarne organizacije, piše STA.

Zabojniki z 18 kvadratnimi metri imajo zagotovljene vse osnovne pogoje za bivanje z mini kuhinjo in hladilnikom, kopalnico ter spalnim prostorom s posteljami. Opremljeni so tudi z vsemi priključki za elektriko in vodo ter klimatsko napravo. Vseljivi so takoj in primerni za dostojno bivanje. Za družine z več otroki je v pripravi posebna nastanitev z več zabojniki skupaj, so še pojasnili pri Slovenski karitas.

Sloveniji se je zahvalila za pomoč

Koordinatorica humanitarne pomoči pri hrvaški Karitas Suzana Borko se je Sloveniji zahvalila za pomoč. "Vaša pomoč ljudem, ki zdaj v prizadetih krajih živijo v strahu, mrazu, žalosti, prinaša luč, toplino in upanje," je poudarila.

Hrvaški je pomagala tudi mednarodna mreža Karitas. Njene članice bodo tako kot Slovenska karitas prispevale k šestmesečnemu humanitarnemu apelu v skupni vrednosti 881.341 evrov. Z zbranimi sredstvi bodo pomagali tudi pri obnovi okoli stotih v potresu poškodovanih hiš.

V ta namen Slovenska karitas nadaljuje zbiranje sredstev. S SMS-sporočilom KARITAS5 na 1919 je mogoče prispevati pet evrov, lahko pa ljudje pomagajo tudi z nakazilom na Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana; TRR: SI56 0214 0001 5556 761; namen: POTRES PETRINJA; sklic: 00 627, še piše STA.

