Slovenija z ZDA podpisuje memorandum glede civilnega jedrskega sodelovanja

Vlada je sprejela informacijo o nameravanem podpisu memoranduma o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem med Slovenijo in ZDA. Dokument izraža željo držav po globljih dvostranskih strateških odnosih, ki bi povečali energetsko varnost in blaginjo ter krepili skupne politične in gospodarske vezi, so sporočili z vlade.

Za podpis memoranduma je vlada pooblastila infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca, ki zunanjega ministra Anžeta Logarja spremlja na obisku v ZDA. Slovenija in ZDA tudi na področju energetike intenzivno in dobro sodelujeta že vrsto let, ugotavljajo na ministrstvu za infrastrukturo. Državi tudi delita mnenje, da je civilno jedrsko sodelovanje pomemben sestavni del splošnega dvostranskega strateškega odnosa in lahko služi kot katalizator za dodatno sodelovanje pri drugih zadevah državnega pomena, vključno z nacionalno varnostjo in energetsko varnostjo.

"Ob skupnem priznanju, da lahko ameriško-slovensko civilno jedrsko sodelovanje igra ključno vlogo pri spodbujanju varnosti oskrbe z energijo Slovenije in Nata ter izpolnjevanju njenih energetskih potreb in ciljev glede čiste energije, hkrati pa zagotavlja bistvene pomožne koristi za energetsko varnost ZDA in evropskih zaveznikov udeležencev in Nata, podpis dokumenta predstavlja pomemben korak in nadgradnjo že sicer tradicionalno dobrih odnosov med državama tudi na področju energetike," še piše v sporočilu po današnji dopisni seji vlade, poroča STA.