Ameriški državni sekretar pohvalil Slovenijo

"Slovenija je ta teden Hezbolah v celoti razglasila za teroristično organizacijo in zavrnila lažno razlikovanje med političnim in vojaškim krilom Hezbolaha. Slovensko zunanje ministrstvo je izjavilo, da je Hezbolah kriminalna in teroristična organizacija, ki predstavlja globalno grožnjo miru in varnosti. ZDA izrekajo pohvalo Sloveniji za ta korak naprej pri preprečevanju Hezbolahovega delovanja v Evropi," je sporočil Mike Pompeo, navaja STA.

"Pozdravljamo ukrep Slovenije in drugih evropskih držav"

Državni sekretar ZDA v nadaljevanju dodaja, da je vlada predsednika Donalda Trumpa od prvega dne začela z vztrajnim prepričevanjem mednarodne skupnosti, naj z odprtimi očmi pogleda škodljive dejavnosti Hezbolaha in na svojih ozemljih ukrepa proti tej skupini, ki ima podporo Irana. "Evropi smo dali poseben poudarek in kampanja pod vodstvom State Departmenta je dala rezultate, saj je šest evropskih držav v zadnjem letu dni uvedlo ukrepe proti Hezbolahu, druge pa razmišljajo o novih ukrepih. Pozdravljamo ukrep Slovenije in drugih evropskih držav," je po navedbah STA sporočil Pompeo.

To sta storili tudi Nemčija in Nizozemska

Slovenska vlada je na dopisni seji 30. novembra sprejela sklep o obravnavi gibanja Hezbolah kot kriminalne in teroristične organizacije, ki predstavlja grožnjo miru in varnosti. Evropska unija je že leta 2013 oboroženo krilo Hezbolaha uvrstila med teroristične organizacije, več držav pa je to storilo tudi za celotno skupino. Med članicami EU med drugim tudi Nizozemska in Nemčija.

Hezbolah je bil ustanovljen leta 1982 v Libanonu, da bi se boril proti izraelski okupaciji Libanona. Spopadi z izraelskimi silami so se nadaljevali tudi po koncu te okupacije, tudi oz. pretežno s terorističnimi metodami. Iran je eden glavnih podpornikov Hezbolaha in njegovega upora proti enemu glavnih nasprotnikov Teherana, Izraelu, navaja STA.