Slovenija v preučevanje malih modularnih jedrskih reaktorjev

Ameriška veleposlanica v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian je državni sekretarki na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tini Seršen danes predala pismo, s katerim so ZDA Sloveniji podelile omenjene svetovalno-tehnične storitve v okviru projekta Phoenix.

Ta je, kot so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu, del programa ameriškega zunanjega ministrstva o temeljni infrastrukturi za odgovorno rabo tehnologije malih modularnih reaktorjev, ki podpira države partnerice pri krepitvi zmogljivosti v skladu z najvišjimi standardi varnosti.

Ministrstvo se je za sodelovanje v projektu prijavilo na povabilo veleposlaništva ZDA v Sloveniji. Po pojasnilih ministrstva so vlogo pripravili kot koordinator ob sodelovanju energetskih družb GEN energija, Termoelektrarna Šoštanj in Holding Slovenske elektrarne ter ameriškega svetovalnega podjetja Hatch. Pozneje sta se projektu pridružila še Eles in uprava za jedrsko varnost.

Svetovalno-tehnične storitve bo Sloveniji zagotavljala svetovalna družba Sargent & Lundy, ki je po navedbah ministrstva vodilna na področju energetskih storitev. Izvajalec je bil izbran na razpisu State Departmenta.

Intenzivno o možnostih modularnih reaktorjev

"Sodelovanje v projektu Phoenix daje Sloveniji priložnost za izpolnitev zavez nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN), ki med drugim predvideva, da bomo preučili možnosti vpeljave novih jedrskih tehnologij," so na ministrstvu v sporočilu za javnost navedli državno sekretarko Seršen.

Med te nove jedrske tehnologije spadajo po njenih besedah predvsem tehnologije malih in naprednih modularnih reaktorjev. "Ta tehnologija se v zadnjem času intenzivno razvija po vsem svetu, vsekakor nas zanimajo možnosti njene uporabe tudi v Sloveniji," so še citirali državno sekretarko.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je za sodelovanje z omenjenim svetovalnim podjetjem pri izdelavi predizvedljivostne študije ustanovilo projektno skupino za preučitev možnosti vpeljave novih jedrskih tehnologij. Projekt in zaveze iz NEPN bi tako lahko bile s pomočjo projekta Phoenix izpolnjene v približno v enem letu, so ocenili na ministrstvu.

Obenem so navedli, da so ZDA in Slovenija zavezane trdnemu partnerstvu na področju dolgoročne miroljubne rabe jedrske energije v Sloveniji, kar vključuje napredne male modularne reaktorje in reaktorje večjega obsega.

Ena od možnih tehnologij za novo nuklearko v Krškem je tako tudi ameriška, ki jo ponuja družba Westinghouse. Njena tehnologija je že zdaj v uporabi v Nuklearni elektrarni Krško.