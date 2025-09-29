Slovenija podpisala deklaracijo za krepitev evropske polprevodniške industrije

Ministri EU so danes ob robu zasedanja Sveta za konkurenčnost podpisali deklaracijo koalicije Semicon, ki poziva k prenovljenemu in ambicioznejšemu aktu EU o čipih. V imenu Slovenije je deklaracijo podpisala ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer, so sporočili z ministrstva.

Podpisnice so se po njihovih navedbah zavezale k doseganju treh strateških ciljev, ki bodo usmerjali prenovljeni akt EU o čipih. Strateški cilji so blaginja, nepogrešljivost, ki zajema ohranjanje in krepitev inovacijskega vodstva Evrope ter njen položaj v ključnih segmentih globalne vrednostne verige, in odpornost.

Za uresničevanje teh ciljev so kot ključne prednostne naloge opredeljeni okrepitev sodelovanja med industrijo, raziskovalnimi institucijami, malimi in srednjimi podjetji ter zagonskimi podjetji, usklajevanje javnih in zasebnih naložb ter hitrejše odobritve strateških projektov, razvoj baze evropskih talentov in znanj na področju polprevodnikov, trajnostna in energetsko učinkovita proizvodnja ter sklepanje partnerstev z enako mislečimi državami, ki bodo zagotavljala odprte, varne in konkurenčne dobavne verige, so navedli.

Pomemben korak k uresničnitvi močnega polprevodnišlkega ekosistema

Ob podpisu deklaracije je ministrica Klampfer poudarila, da so polprevodniki srce digitalne preobrazbe in industrije prihodnosti. "S tem, ko Slovenija z evropskimi partnerji podpira ambicioznejši akt o čipih, vlagamo v inovacije, znanje in odpornost. Verjamem, da bo Evropa s skupnimi koraki lahko postala vodilna v razvoju trajnostnih in varnih tehnologij, ki bodo služile ljudem in gospodarstvu," je dejala.

S podpisom deklaracije so države članice EU po njihovih navedbah naredile pomemben korak k uresničitvi vizije močnega, odpornega in globalno konkurenčnega evropskega polprevodniškega ekosistema, ki bo sposoben izpolniti naraščajoče potrebe gospodarstva, industrije in družbe v prihodnosti.

Slovesnosti ob predaji dokumenta Evropski komisiji se je udeležil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan, ki v Bruslju zastopa Slovenijo na zasedanju Sveta za konkurenčnost. Ob tem so predstavili tudi industrijsko deklaracijo, v kateri so združeni glasovi ključnih deležnikov evropske polprevodniške industrije.