Slovenija nič več najslabša v Evropi. Prehiteli so nas ...

Slovenija na zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) ostaja obarvana temnordeče in se v Evropski uniji uvršča med države z najslabšo epidemiološko sliko. Nismo pa več najslabši po številu potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev. Prehiteli so nas Slovaki.

Večji del Evrope ostaja rdeč ali temnordeč, Slovenija je v celoti temnordeča že od 23. septembra. S temnordečo barvo so označena območja, kjer 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev presega 500, pri izračunih pa upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Temnordeče so tako poleg Slovenije na svetovnem zemljevidu še Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Nizozemska, Belgija, baltske države, Češka in Slovaška. Skandinavske države so večinoma rdeče, nekateri deli so oranžni ali temnordeči.

Foto: ecdc.europa.eu

Zelena je le Sardinija, tudi oranžnih območij je vedno manj. V celoti oranžna je le Portugalska, Francija je oranžna in rdeča, Italija večinoma oranžna. Španija je tokrat siva zaradi pomanjkljivih podatkov za analizo.

Prehiteli so nas Slovaki

Potem ko je imela Slovenija po podatkih sledilnika za covid-19 štirinajst dni najslabšo sliko v Evropi po 14-dnevni pojavnosti okužb z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev, so zdaj na prvem mestu Slovaki z 2.435 novih primerov okužbe na sto tisoč prebivalcev, Slovenija jih ima 2.158.

Države, kjer je epidemiološka slika prav tako slaba in število okužb presega tisoč okužb na sto tisoč prebivalcev v štirinajstih dneh, so na svetovnem zemljevidu še Avstrija (1.992), Češka (1.768), Hrvaška (1.692), Belgija (1.692), Nizozemska (1.542), Gruzija (1.460), Madžarska (1.220), Irska (1.211), Litva (1.020).