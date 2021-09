Napovedi IJS so se uresničile

Napovedi Instituta Jožef Stefan (IJS) so se uresničile, po merilih ECDC smo v temno rdeči fazi. Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni krepko presegli drugi val epidemije v bolnišnicah, do pomladi pa se bo okužil tako rekoč vsak necepljeni prebivalec, kaže nova projekcija IJS.

Z Instituta Jožef Stefan so sporočili, da epidemija še naprej narašča s podvojitvenim časom približno 13 dni. Četrti val pa bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni.

Slovenija v temno rdeči fazi

Po oceni ECDC je Slovenija že v temno rdeči fazi. Povprečje novoodkritih okužb s koronavirusom v zadnjih sedmih dneh je 915, 14-dnevna pojavnost na sto tisoč prebivalcev pa je 502.

Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni, ocenjujejo na IJS. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotkov.

Z enim odmerkom cepiva proti bolezni covid-19 je pri nas za zdaj cepljenih 1.026.944 oseb oziroma 49 odstotkov vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa 937.578 ljudi, kar je 44 odstotkov vseh prebivalcev, kažejo vladni podatki. Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 53 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 66 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 58 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 70 odstotkov prebivalcev.

PCT-pogoj deluje

Ocenjeno efektivno reprodukcijsko število je 1,47, lokalno reprodukcijsko pa je 1,45. IJS ugotavlja, da je R septembra narastel bistveno manj kot lansko leto, kar pomeni, da pogoj PCT deluje.

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, na vrhuncu je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec.

V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva. Trenutno je delež kužnih približno 0,75 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 130. prebivalec.