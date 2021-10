ECDC svari pred hudo sezono gripe za starejše

Prihajajoča sezona gripe bi bila lahko za starejše ljudi huda, so danes posvarili v Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). V državah EU namreč prevladuje podtip gripe, ki nesorazmerno prizadene starejše ljudi.

Medtem ko v večini držav Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) potrjujejo posamezne primere virusa gripe, pa na Hrvaškem virus gripe kroži hitreje kot običajno v tem obdobju, so zapisali na spletni strani ECDC. Do sredine preteklega tedna so po poročanju lokalnih medijev na Hrvaškem potrdili 140 primerov.

V zadnjem mesecu je med zabeleženimi primeri gripe prevladoval podtip A (H3N2), ki nesorazmerno prizadene starejše ljudi, povezan pa je tudi z nižjo učinkovitostjo cepiva. To je znak, da bi bila lahko prihajajoča sezona gripe huda za starejše ljudi.

Virus gripe dodatno breme za zdravstvene sisteme

"Strm porast števila okužb z virusom gripe sredi pandemije covida bi imel lahko resne posledice za starejše in tiste s šibkim imunskim sistemom. Poleg tega bi lahko pomenil dodatno breme za zdravstvene sisteme, ki so že tako in tako obremenjeni zaradi covida-19," je povedal vodja programa za gripo pri ECDC Pasi Penttinen.

"Zato je pomembno, da upoštevamo vse previdnostne ukrepe in zaščitimo tiste, pri katerih je tveganje največje," je pozval. Med lansko sezono gripe se je izkazalo, da so ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, kot sta nošenje zaščitnih mask in ohranjanje medsebojne razdalje, pripomogli tudi k zmanjšanju širjenja gripe, je pojasnil.

Penttinen je poudaril, da cepljenje proti covidu in gripi ščiti pred hudo obliko teh dveh bolezni. Zaposlene v zdravstvu in domovih za ostarele je pozval, naj se proti obema boleznima cepijo še pred zimo.

Slovenija še brez potrjenega primera gripe

K cepljenju proti gripi je v petek pozvala tudi Tatjana Mrvič, vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. "Vemo, da bo letošnja sezona ravno takšna kot pred začetkom epidemije bolezni covid-19, če ne hujša," je opozorila. V Sloveniji sicer niso potrdili še nobenega primera gripe, kažejo petkovi podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).