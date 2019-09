Slovenija na lestvici energetske trileme zdrsnila na 12. mesto

Slovenija je v letošnji analizi Svetovnega energetskega sveta zdrsnila za šest mest in se po indeksu svetovne energetske trileme med 128 državami uvrstila na 12. mesto. Na vrhu lestvice sicer dominirajo evropske države. Prva tri mesta so si spet razdelile Švica, Švedska in Danska.

Definicija energetske trajnosti, ki jo uporablja Svetovni energetski svet, temelji na treh dimenzijah: energetski zanesljivosti (varnosti), energetski enakopravnosti in okoljski trajnosti. Indeks energetske trileme ugotavlja stanje po državah po vsem svetu in zagotavlja okvir za merjenje napredka.

Na prva tri mesta so se po indeksu uvrstile Švica, Švedska in Danska, ki imajo "uravnotežene politike za vse tri dimenzije". Na lestvici so kraljevale že lani, vendar v nekoliko drugačnem zaporedju. Do desetega mesta so jim sledili Velika Britanija, Finska, Francija, Avstrija, Luksemburg, Nemčija in Nova Zelandija.

Slovenija zdrsnila za šest mest

Slovenija se je letos uvrstila na 12. mesto, potem ko je bila lani na šestem mestu in je dokazovala, da "uravnotežen energetski sistem ni stvar razkošja, temveč produkt pametnih in integriranih pristopov". Predlani je naša država zasedla deseto mesto, leta 2016 pa tako kot letos 12. mesto. Slabše se je nazadnje odrezala leta 2015, ko je bila na 13. mestu.

Med državami, ki so dosegle največji napredek v zadnjih desetih letih, so Kambodža, Mjanmar, Dominikanska republika, Nikaragva, Svazi, Izrael, Gana, Kitajska, Kenija in Libanon. V okviru dimenzije energetske zanesljivosti so v letu 2019 najvišja mesta pripadla Švedski, Danski in Finski. Te imajo "najbolj robustne in varne energetske sisteme, ki učinkovito upravljajo dobavo in povpraševanje".

Na vrhu lestvice prednjačijo evropske države

Slovenija je na tem področju zasedla deveto mesto, lani je bila druga. V prvo deseterico se ji je glede na poročilo, tako kot Latviji, Romuniji in Češki, uspelo zavihteti na račun dobro vzpostavljenih državnih naftnih rezerv. Ko gre za energetsko enakopravnost, so si prva tri mesta razdelili Luksemburg, Bahrajn in Katar, z okoljsko trajnostjo pa so najbolj prepričale Švica, Danska in Švedska. Slovenija je na teh dveh področjih zasedla 39. oziroma 17. mesto.

Na vrhu svetovne energetske trileme na splošno dominirajo evropske države. Kot je razvidno iz poročila, je EU na poti energetske tranzicije uspel velik napredek, vendar pa staro celino čaka še veliko dela. Glede na trenutne zaveze ji namreč ne bo uspelo doseči ciljev, povezanih z vzdržno energetiko, hitro uvajanje obnovljivih virov energije pa bi lahko ogrozilo zanesljivost dobave Evropejcem in njihovo kratkoročno cenovno dostopnost do energije. Ker visoke cene vplivajo na dostop do energije, je v Evropi na mestu skrb zaradi energetske revščine, so še zapisali avtorji raziskave.