Slovenija in Črna gora s skupnim naročilom brezpilotnih letalnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Damir Črnčec je ob podpisu dogovora poudaril, da na obrambnem ministrstvu podobno sodelovanje in dogovore pričakujejo tudi v prihodnje.

Damir Črnčec je ob podpisu dogovora poudaril, da na obrambnem ministrstvu podobno sodelovanje in dogovore pričakujejo tudi v prihodnje. Foto: Ana Kovač

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo (Mors) Damir Črnčec in njegov črnogorski kolega Krsto Perović sta danes podpisala dogovor med ministrstvoma za obrambo obeh držav o sodelovanju na področju vojaškega izvidništva in opazovanja ter nadzora iz zraka. Dogovor je podlaga za skupno nabavo brezpilotnih letalnikov belin, so sporočili z Morsa.

To je prvi primer sklenitve dogovora med Slovenijo in drugo državo za nakup vojaške oborožitve in opreme po modelu vlada-vladi, v okviru katerega bo Slovenija zagotovila naročeno opremo drugi državi.

Namen dogovora je določitev načina izvedbe ter medsebojne pravice in obveznosti strank glede skupne nabave brezpilotnih letalnikov. Skladno z dogovorom bo Mors letalnike belin podjetja C-Astral nabavil v imenu in za račun črnogorskega obrambnega ministrstva, vključno z dokumentacijo in usposabljanjem, ki ga zagotovi dobavitelj.

Javno naročilo bo vključevalo potrebe slovenskega in črnogorskega obrambnega ministrstva v postopku skupnega javnega naročila na področju obrambe in varnosti, pri čemer pri sklenitvi pogodbe z industrijskim dobaviteljem črnogorsko obrambo ministrstvo ne bo neposredni pravni udeleženec, so pojasnili na Morsu.

Večnamenskost zmogljivosti eden ključnih ciljev Morsa

Črnčec je v izjavi ob podpisu dogovora poudaril, da na obrambnem ministrstvu podobno sodelovanje in dogovore pričakujejo tudi v prihodnje. Pojasnil je, da so omenjeni letalniki uporabni tako v vojaške namene kot tudi za podporo "drugim elementom sistema nacionalne varnosti v Sloveniji". Dodal je, da je večnamenskost zmogljivosti, ki jih nabavljajo, eden ključnih ciljev Morsa.

Perović pa je poudaril, da je to prvič, da Črna gora nabavlja brezpilotne letalnike, in da gre za pomemben element nadaljnje modernizacije črnogorske vojske. Ob tem se je zahvalil za podporo, ki jo Slovenija Črni gori namenja že od njene osamosvojitve. V luči tega je izrazil tudi upanje, da bosta državi skupna naročila v prihodnje nadaljevali.