V udaru elektrike hudo poškodovan moški. Desettisoči ostali brez elektrike.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je pri delu hudo poškodoval 26-letni moški. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Foto: STA

Ob 10.31 je prišlo do izpada električne energije na večjem območju Dolenjske in Bele krajine. Brez elektrike je ostalo okoli 60 tisoč gospodinjstev, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Iz Elesa, ki je skrbnik slovenskega električnega omrežja, so za Siol.net sporočili, da se je na razdelilni postaji Hudo zgodila delovna nesreča. "Prizadeta območja so bile občine Krško, Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto. Tehnične težave smo že uspešno odpravili ob 11.05. Več informacij bomo podali po prvi analizi dogodka, ki poteka," so zapisali.

Policisti zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine nesreče

"O nesreči pri delu na Mirnopeški cesti, kjer naj bi prišlo do udara elektrike, smo bili obveščeni ob 10.32. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je pri delu hudo poškodoval 26-letni moški. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled, zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine nesreče. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo," pa je sporočila policija.

Po podatkih zaščite in reševanja je bilo brez elektrike 60 tisoč gospodinjstev, v Elektru Ljubljana pa so zapisali, da je bilo v temi 53.592 odjemalcev.