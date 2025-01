Slovenci imamo na bančnih računih že več kot 30 milijard evrov

Finančna sredstva gospodinjstev so konec tretjega lanskega četrtletja dosegla 83,6 milijarde evrov in so se v letu dni povečala za 6,9 milijarde evrov oz. devet odstotkov. Denarne vloge so znotraj tega dosegle 30,1 milijarde evrov, pri čemer jih je bilo 90 odstotkov v domačih bankah. Glede na enako obdobje v 2023 so se povečale za 893 milijonov evrov oz. tri odstotke.

Naložb v lastniški kapital je bilo za 29 milijard evrov, največ v lastništvo podjetij (62 odstotkov). Naložbe so se povečale za 4,2 milijarde evrov oz. 17 odstotkov. Pri tem so neto nakupi dosegli 807 milijonov evrov, preostalo je predstavljala rast vrednosti naložb.

Naložbe gospodinjstev v investicijske sklade so dosegle pet milijard evrov, od tega 78 odstotkov v domačih in 22 odstotkov v tujih skladih.

Terjatve iz gotovine so znašale 7,9 milijarde evrov.

Posojil gospodinjstvom že za 16 milijard evrov

Obveznosti gospodinjstev so na drugi strani znašale 18,2 milijarde evrov in so se medletno povečale za 939 milijonov evrov oz. pet odstotkov. Najeta posojila so zrasla za 917 milijonov evrov oz. šest odstotkov in dosegla 16 milijard evrov. Od tega jih je bilo 84 odstotkov najetih pri domačih bankah in deset odstotkov pri drugih finančnih posrednikih.

Presežek finančnih sredstev nad obveznostmi gospodinjstev je znašal 65,4 milijarde evrov in se povečal za šest milijard evrov oz. deset odstotkov.

Porazdelitev premoženja gospodinjstev je po opozorilih Banke Slovenije zelo neenakomerna. Eksperimentalni podatki Evropske centralne banke o porazdelitvi premoženja gospodinjstev, ki vključujejo finančna sredstva in obveznosti ter nepremičnine, tako kažejo, da ima najbogatejših deset odstotkov gospodinjstev v Sloveniji v lasti 49 odstotkov celotnega neto premoženja, spodnjih 50 odstotkov gospodinjstev pa 11 odstotkov.

Ljudje vse bogatejši, država in gospodarstvo v primanjkljaju

Medtem ko je finančni položaj gospodinjstev močno v presežku, pa so npr. podjetja in država v primanjkljaju.

Finančna sredstva nefinančnih družb so konec tretjega lanskega četrtletja znašala 70,4 milijarde evrov in so se v letu dni povečala za 3,4 milijarde evrov oz. pet odstotkov. Obveznosti podjetij so medtem dosegle 118 milijard evrov in so se povečale za 6,5 milijarde evrov oz. šest odstotkov. Primanjkljaj finančnih sredstev glede na obveznosti je bil pri 47,6 milijarde evrov in se je medletno povečal za 3,1 milijarde evrov oz. sedem odstotkov.

Finančna sredstva države so medtem konec tretjega trimesečja lani znašala 41,4 milijarde evrov in so se medletno povečala za 2,6 milijarde evrov oz. sedem odstotkov. Država je imela npr. 18,7 milijarde evrov naložb v lastniški kapital, torej v podjetja, njihova vrednost pa je medletno narasla za 3,8 milijarde evrov oz. četrtino. Za 12,8 milijarde evrov je imela država denarnih vlog, te pa se v zadnjem času postopno zmanjšujejo.

Obveznosti države so se medtem pri 54,9 milijarde evrov medletno povečale za 3,2 milijarde evrov oz. šest odstotkov. Država je imela znotraj tega 35 milijard evrov obveznosti iz dolžniških vrednostnih papirjev, od tega 52 odstotkov do tujine, 38 odstotkov pa do centralnih bank evrskega območja.

Primanjkljaj finančnih sredstev države glede na obveznosti je tako znašal 13,5 milijarde evrov, v letu dni pa se je povečal za 538 milijonov evrov oz. za štiri odstotke.