Davek brez tveganja za politično elito? Ali ravno obratno?

Kot kažejo podatki geodetske uprave (Gurs), ima eno nepremičnino 670 tisoč lastnikov – fizičnih oseb oziroma 72 odstotkov vseh. Preostalih 260 tisoč ima dve ali več nepremičnin in ti naj bi bili obdavčeni po 1,45-odstotni stopnji. Osnova bo Gursova posplošena tržna vrednost nepremičnin.

Nepošten davek

"Davek je politično spretno zasnovan, ni pa nujno, da je tudi pošten. Veliko ljudi živi v predimenzioniranih nepremičninah, ki so zato premalo izkoriščene. Tako je to slab davek, ker ne spodbuja učinkovite rabe nepremičnin," pravi profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani Sašo Polanec.

Milijon evrov, enkrat davek, drugič nič

Kot primer nepravičnosti davka, kot so si ga zamislili vladajoči, navaja hipotetičen primer dveh lastnikov nepremičnin. Prvi ima hišo v Ljubljani in vikend na morju, skupaj sta vredna milijon evrov, drugi pa "le" hišo v Ljubljani v vrednosti milijon evrov. Prvi bo torej obdavčen za nepremičnino, v kateri nima stalnega bivališča, drugi pa davka sploh ne bo plačal, čeprav je skupna vrednost njunih nepremičnin enaka.

Spraviti jih je treba v obtok

Polanec torej glavno težavo vidi v slabi izkoriščenosti nepremičnin. Po njegovem mnenju bi bil veliko bolj smiseln nižji davek, ki bi "pokril" vse nepremičnine, oziroma bi določili spodnjo mejo, na primer 50 kvadratnih metrov stanovanjske nepremičnine na osebo, ko obdavčitve ne bi bilo. Tako bi "nepremičnine spravili v obtok", pravi profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Strelivo za opozicijo

Ekonomist Bogomir Kovač pa je prepričan, da bo opozicija izkoristila namero vladajočih, ki so ji s predlogom nepremičninskega davka ponudili "strelivo" v kampanji pred prihodnjimi volitvami. "Tak pristop bo pomenil popoln politični pokop vladne koalicije, opozicija ga bo dobro izkoristila za nasprotni napad. V kampanji bo obljubljala, da ga bo ukinila, ko pride na oblast," meni Kovač, ki dvomi, da bo davek sploh zaživel.

Bolje več in nižje

Za Kovača je 1,45-odstotna stopnja davka "absolutno previsoka". Običajno je namreč pristop pri obdavčitvah nepremičnin drugačen – stopnja obdavčitve je nizka, a zajame čim širši krog nepremičnin. Vlada pa je ubrala ravno nasprotno pot.

"Tak pristop bo pomenil popoln politični pokop vladne koalicije, opozicija ga bo dobro izkoristila za nasprotni napad," je prepričan profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani Bogomir Kovač. Foto: STA

Zaščiteni najemniki

Profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani tudi dvomi, da bodo aktivirali najemni trg nepremičnin. Kot nekateri drugi komentarji vladnega predloga se boji, da bodo lastniki višje davke skušali prevaliti na najemnike. Meni tudi, da niso bile opravljene analize, zakaj ljudje kopičijo nepremičnine in zakaj na tem področju cveti siva ekonomija. Opozarja tudi, da so lastniki nepremičnin, drugače kot najemniki, premalo zaščiteni in se zaradi tega bojijo oddajati svoje nepremičnine.

Kaj pravijo podjetniki in sobodajalci?



Predlagana obdavčitev nepremičnin po oceni Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) predstavlja nedopustno kopičenje davkov, saj bi bil to že tretji davek na premoženje v Sloveniji. "Lastniki že plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in davek na nepremičnine, večje od 160 kvadratnih metrov. Država bo zdaj poleg obeh omenjenih davkov pobirala še davek od premoženja, pri čemer so lastniki nepremičnin na poti do njih morali plačati še vrsto drugih davkov. Uvedba dodatnega davka prinaša občutek nepravičnosti in nepotrebnega dodatnega bremena za državljane."



Enotna davčna stopnja



Kot so poudarili, morajo biti davki jasni, pregledni in enostavni za pobiranje. "Primera takšnih davkov sta DDV in davek na plače. Davek na nepremičnine pa bo na drugi strani izredno težko pobrati. Zahteval bo zelo veliko dodatne birokracije." Menijo, da bi država, če bi imela resen namen uvesti učinkovito davčno politiko, morala razmišljati o enotni davčni stopnji.



"Če bi vlada dejansko želela spodbuditi oddajanje praznih stanovanj, bi lahko ta ukrep ciljno usmerila v prazna stanovanja in ne bi zajela še hiš in nezazidanih stavbnih zemljišč," so med drugim še opozorili v SBC, kjer ocenjujejo, da se bo zmanjšala tudi gradnja novih stanovanj, saj bo zaradi nepremičninskega davka povpraševanje nižje.



Imeli bi davčne odpustke



Do vladnih izhodišč za nepremičninski davek so pričakovano kritični tudi v Združenju sobodajalcev, kjer bi bili radi oproščeni plačevanja davka za čas, ko ne morejo opravljati dejavnosti zaradi administrativnih prepovedi, ki naj bi jih uvedla novela zakona o gostinstvu v zvezi s kratkoročnimi oddajanji stanovanj.



Ob tem opozarjajo, da bodo učinki novega nepremičninskega davka na stanovanjski trg brez prenove temeljev stanovanjske zakonodaje bistveno manjši, kot bi lahko bili. "Posledica nerazumnih ukrepov pa bo mrzlično iskanje raznoraznih obvodov in lukenj v stanovanjskem zakonu, kot se to že dogaja v primeru predloga novele zakona o gostinstvu," so navedli.



Ocenjujejo, da so v ozadju uvedbe obeh napovedanih zakonov drugi interesi; pri zakonu o gostinstvu so očitno želje hotelirskega lobija po omejevanju konkurence, pri obdavčitvi nepremičnin pa polnjenje proračuna. "Če bi se vlada res želela urejati stanovanjski trg, bi se tega lotila pri temeljih. Resorno ministrstvo za področje stanovanj zaradi ujetosti v lastno ideološko zanko očitno ni zmožno sprejeti ukrepov, ki bi izboljšali pravno varnost in zaščito najemodajalcev," so navedli.



STA