Slepo zaljubljeni so lahka tarča nasilnih partnerjev

V Sloveniji je bilo v zadnjem desetletju narejenih več raziskav, ki kažejo, da je nasilje v času, ko se partnerja še videvata, problem. Večinoma se pojavlja v razmerjih v že tako občutljivem najstniškem obdobju, včasih pa so predvsem ženske tarča nasilja tudi pozneje.

Po slovenski nacionalni raziskavi iz leta 2010 je psihično nasilje v partnerskem odnosu doživela vsaka druga ženska, fizično vsaka četrta, spolno nasilje sedem odstotkov anketirank, pravijo na ministrstvu za delo. Anketa Urada za enake možnosti med mladimi iz leta 2010 pa je pokazala, da so ti premalo občutljivi za nasilje v času videvanja. Veliko anketirancev (dijakov in študentov) je namreč navedlo, da nikoli niso imeli zmenka z nasilno osebo, iz njihovih nadaljnjih odgovorov pa je izhajalo, da so že doživeli katero od nasilnih dejanj.

Foto: Thinkstock "Največ primerov nasilja je še vedno v domačem okolju," na vprašanje o pogostosti posameznih oblik nasilja povedo na policiji. Njihova statistika pa kaže, da se je število kaznivih dejanj nasilja v družini v zadnjih letih zmanjševalo. Leta 2013 so jih beležili okoli 1.400, leta 2017 pa 1.100.

Tema, o kateri premalo govorimo

Sveže zaljubljeni so navadno slepi za znake nasilja, poleg tega nasilni partnerji v začetnem obdobju uporabijo bolj prikrite oblike nasilja. Ne gre namreč le za fizično nasilje, temveč tudi za druge oblike, kot so žaljenje, zasmehovanje, prepoved druženja s prijatelji ali prijateljicami, nadzorovanje elektronske komunikacije, zalezovanje, otipavanje in siljenje v spolni odnos, v eni od objav na to temo navaja Društvo za nenasilno komunikacijo.

"O tej vrsti nasilja v naši družbi ne govorimo dovolj, mladi pa imajo velikokrat popačene predstave o partnerskih odnosih," pravijo na ministrstvu. Prav z letošnjim razpisom s področja enakosti med spoloma, v okviru katerega letno nevladnim organizacijam razdelijo 50 tisočakov, iščejo projekte, ki se lotevajo omenjene problematike.

Foto: Thinkstock Nasilje na zmenkih se v digitalni dobi pogosto začne na spletu, pokaže pa se tudi, ko se fant in dekle srečata v živo. Na ministrstvu pravkar izvajajo projekt Odklikni!, s katerim opozarjajo na nasilje, ki ga dekleta in ženske doživljajo na spletu. O projektu smo na Siol.net poročali tukaj.

Tudi moške oblikujejo stereotipi

Druga tema projektov, ki jih namerava ministrstvo podpreti, je preseganje stereotipov pri fantih. "Spolni stereotipi, torej družbena pričakovanja, kakšna naj bi bila vloga žensk in moških v družbi, nimajo negativnega vpliva zgolj na ženske, ampak tudi na moške," pravijo na ministrstvu.

Zakaj prav ta tema? Kot pravijo, so na lanski mednarodni konferenci, namenjeni zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja, med drugim predstavili, kako se preseganja spolnih stereotipov, povezanih z moškimi in moškostjo, lotevajo na Finskem in Islandiji. Za primer, na Islandiji veliko naporov vlagajo v izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev, otroke v vrtcih spodbujajo, da izražajo lastne želje, izvajajo kampanjo zaposlovanja več moških v vrtcih ter delavnice krepitve moči deklet in fantov na različne teme (enakovrednost v medosebnih odnosih, spoštovanje nedotakljivosti telesa, odkrito izražanje čustev).

"Učitelji in učiteljice so na podlagi svojih vsakdanjih praks potrdili, da bi tovrstne projekte potrebovali tudi pri nas. Z razpisom želimo spodbuditi nevladne organizacije, da naslovijo tista področja, kjer spolni stereotipi vplivajo na fante, na primer izbira smeri šolanja ali poklica, njihova vloga v odnosu," pojasnjujejo.

Pilotni projekti, ki prinašajo nove pristope

Razpis je odprt do 28. januarja, na ministrstvu pa pričakujejo, da bodo lahko podprli pet projektov, saj lahko vsaka organizacija prejme do deset tisoč evrov.

Na vprašanje, komu bodo ti projekti koristili in kako bodo koristili plačniku, torej državi, na ministrstvu odgovarjajo: "Dosedanja praksa kaže, da imajo pilotni projekti, ki se izvajajo na terenu med mladimi samimi, velik učinek. Kot kaže dosedanja praksa, imajo izbrani projekti dolgotrajnejši učinek – velikokrat gre za razvoj novih pristopov za naslavljanje neke teme, ki so lahko uporabni še leta po tem, ko se je projekt že zaključil."