Slavnostna seja ob dnevu ustavnosti

Letos mineva 31 let od sprejema ustave samostojne Slovenije. Temeljni in najvišji splošni pravni akt je tedanja skupščina sprejela 23. decembra 1991 in je pomenil osamosvojitev Slovenije od Jugoslavije tudi v pravnem smislu.

Temeljni okvir slovenske ustave predstavlja t. i. pisateljska ustava, ki je leta 1988 nastala v okviru Društva slovenskih pisateljev. Projekt ustave je nadaljeval Demos in marca 1990 predstavil novo različico besedila, precej podobno besedilu pisateljske ustave.

Po Demosovi zmagi na volitvah leta 1990 se je projekt pisanja ustavnega besedila preselil v slovensko skupščino oz. njeno ustavno komisijo, ki jo je vodil France Bučar. Komisija je oblikovanje osnutka, ki bi bil primeren za obravnavo v DZ, avgusta 1990 zaupala skupini strokovnjakov z različnih področij. Skupina, ki jo je vodil poznejši ustavni sodnik Peter Jambrek, se je poleti 1990 nekaj dni sestajala na podvinskem gradu in v petih dneh pripravila končni osnutek. To je nato romalo v skupščino. Kot je za STA ob lanskoletni 30 obletnici sprejetja ustave povedal Jambrek, je skupščina osnutek delno spremenila, vendar pa je enovito ogrodje ostalo, prav tako večina besedila.