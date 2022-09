Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koalicijske Gibanje Svoboda, SD in Levica so sicer tudi med zavezami koalicijske pogodbe zapisale idejo, da bi imenovanje sodnikov na predlog sodnega sveta prevzel predsednik republike. To je za zdaj v pristojnosti državnega zbora.

Koalicijski partnerji bodo po napovedih predlagane ustavne spremembe podrobneje predstavili v sredo.

Po poročanju današnjega Dela pa gredo predlogi prav v smeri tega, da bi imenovanje rednih sodnikov po zgledu preostalih evropskih držav umaknili iz rok poslancev in prenesli v roke predsednika republike. Ta bi to dolžnost lahko odklonil le v res izjemnih primerih, podobno kot pri razglasitvi zakonov. Glavno vlogo v postopku pa bi tako imel sodni svet, ki že zdaj opravlja celoten kandidacijski postopek, še navaja časnik.

Tudi NSi za spremembe ustave

Za uveljavitev ustavnih sprememb bo sicer koalicija, ki šteje 53 poslancev, potrebovala dvotretjinsko večino v DZ oziroma najmanj 60 poslanskih glasov. Te bo po pričakovanjih iskala v opozicijski NSi.

Slednja se je prav ta mesec zavzela za nekatere ustavne spremembe, ki bi jih bila pripravljena podpreti, med drugim bi spremenili tudi način imenovanja sodnikov. A v NSi bi ob prenosu imenovanja sodnikov v roke predsednika republike spremenili tudi sestavo sodnega sveta. Koalicijski predlog ustavnih sprememb sicer, kot je razvidno s spletne strani DZ, spremembe člena ustave, ki določa sestavo sodnega sveta, ne predvideva.