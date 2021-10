Šlamparija sodnice Dekleva Marguč ogroža puč SD na RTVS

V naglici, da bi Matjaž Medved in Petra Majer lahko še sodelovala v puču SD za vodenje nadzornega sveta RTVS, je višja sodnica na upravnem sodišču Darinka Dekleva Marguč pred tednom zagrešila hudo šlamparijo. Ker naj bi imel vladni sklep o odstavitvi dveh nadzornikov tako hude pomanjkljivosti, da ga zaradi tega ni mogoče niti presojati, ga je sodnica odpravila in ga ni poslala v odgovor vladi. A sodnica v naglici s sodbo ni razveljavila vladnega sklepa o razrešitvi, ampak interno gradivo vlade, ki ga sploh ni mogoče izpodbijati na sodišču. Sklepa vlade o razrešitvi pa zaradi tega ni razveljavila.

Šlamparija sodnice je bila najverjetneje posledica paničnega hitenja, ko je odvetniška družba Ferfolja, Ljubič, Bauk poskušala, ko je vlada šele odločala, doseči sodno razveljavitev menjav ter je na sodišče poslala predlog generalnega sekretariata vladi za razpravo o razrešitvah in ne sprejetega sklepa o razrešitvah. Napačno stvar torej. Vladno gradivo ni upravni akt, ki bi ga lahko odvetniki izpodbijali pred sodiščem. Sodnica je napačen dokument, tako se zdi, na copy paste način iz tožbe vključila v sodbo in razveljavila napačno stvar. Mudilo se je, ker na RTVS poteka spopad, da bi po programskem svetu, ki ga vodi predstavnik SD Ciril Baškovič, vodenje nadzornega sveta v letu pred trojnimi volitvami prevzel predstavnik SD, nekdanji vodilni državnega Telekoma, Danilo Tomšič.

Delovno gradivo vlade in ne sklep je sodnica razveljavila z razlago, da ji ni treba preverjati, ker je stvar že na prvi pogled pravno povsem neustrezna. Razveljavljeni dokument res ni imel niti podpisa. A na njem piše tudi, da je to le predlog in ne sklep, ki je kot upravni akt lahko predmet postopka. Šlamparija je dodatno neverjetna, ker zoper napačno sodbo in sklep, ki sta posledica, ni dovoljena nobena pritožba, kar je tudi opozorila ista sodnica v sodbi. Matjaž Medved in Petra Majer ne moreta več zaščititi svojih interesov in interesov prejšnjih vlad ter levice na RTVS, vsaj tako se zdi. In to tudi zaradi tega, ker sta, tako njuna odvetniška družba kot tudi odvetnik Dino Bauk, s tožbenim zahtevkom sama v tožbo predložila in predlagala odpravo napačnega dokumenta o razrešitvi.

Sodnica sodi s copy paste tožbe

Ker v sodbah velja izrek, sta Medved in Majerjeva zaradi tega zdaj tudi po odločitvi sodišča bivša nadzornika. Takšna je ta "šlampasta" odločitev:

Foto: P. J.

Sklep št. 0141-26/2021/8, ki ga je upravno sodišče razveljavilo, je nepodpisan predlog gneralnega sekretariata vladi. Najdemo ga v tožbi, ki jo je odvetniška družba Ferfolja, Ljubič, Bauk označila z datumom 29. 9., sodišče pa je to tožbo, kot kaže žig, prejelo 1. 10. 2021. Še isti dan, kar je neverjetna naglica, je sodnica Darinka Dekleva že presodila. Že na prvi pogled je jasno, da sodnica na predlog odvetnikov ni razveljavila sklepa vlade. To je ta "vladni sklep":

Foto: P. J.

Posnetek predloga vlade, ki ni sklep, ki ga je sodnica razveljavila, čeprav to sploh ni upravni akt, je iz tožbenega predloga Medveda in Majerjeve ter njunih odvetnikov. Zdi se, da se je sodnici preveč mudilo, ko je poskušala levici pomagati v spopadu za obvladovanje RTVS, in ni počakala, da bi jim postavili korekten tožbeni zahtevek in da bi jim odvetniki dostavili tudi prave sklepe, ter bi tudi natančno prebrala, kaj so ji predlagali in o čem sploh odloča. Sklep vlade, ki bi ga sodišče, če bi želelo odpraviti razrešitev dveh članov nadzornega sveta RTVS, moralo razveljaviti, ima drugo številko in je podpisan ter obsežnejši. Takšna je prva stran pravega sklepa vlade, o katerem bi sodišče smelo odločati:

Foto: P. J.

Sodnica, tako se zdi, tudi ne more popraviti napačnega izreka sodbe, ker to zakon dopušča le v primeru pisnih pomot, v tem primeru pa je ugodila napačnemu tožbenemu zahtevku in ne gre za spodrsljaj pri zapisovanju.

Pouk, da se na sodbo ni mogoče pritožiti, je takšen:

Foto: P. J.

Je pa sodnici uspelo pravilno izpeljati vsaj drugi del in razveljaviti sklep o imenovanju dveh novih nadzornikov Antona Tomažiča in Milenka Ziherla.

Poštenost sojenja in "neodvisna" stroka

A tudi pri tem so lahko še težave. Sporen bi lahko bil način, kako je sodišče določilo sodnico, ki je sodila. Za zagotovitev poštenega sojenja mora biti sodnik izbran naključno in ne sme biti že pred presojanjem določeno, kdo je pravi za sojenje. Način določanja ni bil povsem običajen. V sodbi je pojasnilo, da so odvetniki tožbo najprej označili kar kot del starega spora ob prejšnjem odstavljanju nadzornikov, o katerem je odločala ista sodnica, in da je sodišče novo številko dodelilo šele pozneje. Ni čisto jasno, ali so odvetniki z napako na začetku in sodišče z ravnanjem pozneje dosegli izbiro "ustrezne" sodnice in s tem (ne)pošteno sojenje.

V sodbi pa so pozornosti vredne trditve Matjaža Medveda in Petre Majer, ki s sklicevanjem na tri strokovnjake, Brankico Petkovič, Sandro Bašič Hrvatin in Marka Milosavljevića, ki veljajo za zagovornike politike levice v medijih, pojasnjujeta, da mora sodišče odpraviti odločitve vlade, ker bo sicer vzpostavljen nadzor oblasti nad delovanjem javnega medija. Ta razlaga je popolnoma nerazumna. Če je povsem enak nadzor imela s pomočjo Medveda in Majerjeva prejšnja levosredinska vlada in bi enakega, od zdaj, imela desnosredinska, se to v ničemer ne razlikuje in ne more biti razlog za ukrepanje sodišča. Obratno: ne bi smelo biti. Sicer je sodišče pristranski organ ene od političnih opcij. V tem primeru levice. In sramota za sodstvo.

Tako je v sodbi povzeto stališče, da ima, po mnenju "strokovnjakov", le leva stran lahko nadzor nad RTVS:

V sporu tudi ne gre za nadzor nad programom medija, kot bi lahko sklepali iz tega pisanja.

Kdo bo nadziral, da se ne krade?

Nadzora nad programom ne izvaja nadzorni svet. Izvaja ga programski svet, ki ga vodi Ciril Baškovič (SD), ki je bil politik Zveze komunistov že v prejšnjem socialističnem režimu. Nadzorni svet pa nadzoruje finančno poslovanje z javnim denarjem, kjer je interes vsakokratne vlade, da morebiti kdo državi ne krade, legitimen, in v dobro skupnosti. Dilema pa je, ali bo ta nadzor za že bivšo vlado vodil Danilo Tomšič, ki ga je predlagala SD, ali Janez Čadež, ki ga je v nadzorni svet predlagala NSi iz sedanje vlade.

Ob nadzornikih RTV po menjavi oblasti sodišča zadnje leto ravnajo nenavadno. V preteklosti se sodišče v menjave nadzornikov po menjavi vlad ni bilo pripravljeno vmešati. Šlo je celo za iste nadzornike, ki so jih, ko se je po njihovi razrešitvi vlada spet zamenjala, leve vlade znova imenovale.

V zadnjem letu je sodstvo prakso, da se v to ne vmešavajo, spremenilo, ko je začasno zadržalo pravno učinkovanje sklepa vlade o predčasni razrešitvi predstavnikov prejšnje vlade Matjaža Medveda, Irene Ostrouške in Petre Majer ter imenovanju Boruta Rončevića, Antona Tomažiča in Draga Zadergala. Zamenjavo Ostrouške z Rončevićem je vrhovno sodišče pozneje dopustilo. Dolgotrajno zadržanje ima podoben učinek kot razveljavitev.

Za ponovno menjavo Medveda in Majerjeve se je vlada odločila, ker sta v nadzornem svetu, tudi po mnenju odvetniške pisarne Čeferin, s poskusom puča za prevzem vodenja SD ravnala precej sporno, če ne celo nezakonito.

Mandat se obema v vsakem primeru izteče januarja prihodnje leto.