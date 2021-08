Puč SD na RTV Slovenija

Levi del nadzornega sveta je za predsednika kljub opozorilom o nezakonitem ravnanju izvolil Danila Tomšiča, direktorju Andreju Grahu Whatmoughu pa so naložili takojšnje poročanje o zakonitosti odstavitve Gorščakove in o gospodarnosti poslovanja zavoda.

O tem so obvestili državno tiskovno agencijo (STA), ki je o spremembi na vrhu in sklepih poročala nekoliko enostransko, sklicujoč se le na Tomšiča. Pravnih zapletov ni omenila.

Po programskem svetu, ki ga vodi zastopnik SD Ciril Baškovič, s tem zdaj SD poskuša prevzeti še vodenje nadzornega sveta, ki ga je v preteklosti kot predstavnik SMC vodil Grah Whatmough.

To ni prvi poskus Tomšičevega puča, Whatmougha je ta kot šefa nadzornega sveta poskušal odstaviti že lani, a takrat neuspešno.

Objavo sklepov seje nadzornega sveta je generalni direktor Grah Whatmough po neuradnih podatkih zadržal na zahtevo predsedujočega Rončevića in po mnenju odvetniške družbe o nezakonitem ravnanju, da bi zagotovil pravilno in zakonito delovanje, zaradi tega ni povsem jasno, kdo pravzaprav vodi nadzorni svet.

Vodstvo RTV Slovenija je poslalo naslednje sporočilo za javnost:

V sredo dne, 25.8.2021, se je v prostorih RTV Slovenija sestalo 6 članov nadzornega sveta RTV Slovenija. Sestanek je bil sklican na pobudo 4 članov nadzornega sveta RTV Slovenija, ki so mimo določb Poslovnika nadzornega sveta sklicali sejo za danes. Ker je sejo nadzornega sveta že pred zahtevo udeležencev sestanka sklical predsedujoči nadzornemu svetu RTV Slovenija dr. Borut Rončević, je vodstvo RTV Slovenija na zahtevo predsedujočega pridobilo zunanje neodvisno pravno mnenje glede zakonitosti sklica današnjega sestanka. Po mnenju odvetniške družbe Čeferin, ki je pripravila dve mnenji, je bil sklic seje s strani 4 članov nadzornega sveta nezakonit, zato so po mnenju družbe Čeferin vsi sklepi tega srečanja neobstoječi in neveljavni, saj ne predstavljajo sklepov nadzornega sveta. Zaradi transparentnosti zadeve obe pravni mnenji družbe Čeferin prilagamo k temu sporočilu za javnost. Preberete si ga lahko tukaj in tukaj.

Današnjega sestanka se je udeležil tudi predstavnik odvetniške družbe Čeferin in ponovno opozoril na nezakonitost seje ter na to, da lahko sklic seje mimo določila Poslovnika predstavlja celo kaznivo dejanje. Vodstvo RTV Slovenija je zato srečanje zapustilo. Ne glede na vsa opozorila je šest članov s srečanjem nadaljevalo in pod točko razno brez prisotnosti vodstva RTV Slovenija ter brez kakršnekoli podlage vodstvu naložilo izvedbo 19 sklepov. Množica sklepov in kratki roki izvedbe kažejo na to, da nadzorniki ne želijo vodstvu RTV Slovenija, ki je svoj mandat nastopilo pred komaj 4 meseci, omogočiti pravočasno pripravo programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta za prihodnje leto, prav tako bo pravni zaplet onemogočil reševanje finančne situacije javnega zavoda, ki ima po veljavnem finančnem načrtu ob koncu leta predvideno skoraj 10 milijonsko izgubo.

Zaradi omenjenega pravnega zapleta bo generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough v skladu z zahtevo dr. Boruta Rončevića, da vodstvo RTV Slovenija stori vse potrebno za zagotovitev pravilnega in zakonitega delovanja nadzornega sveta, v nadaljevanju sprejel vse potrebne in zakonite ukrepe.