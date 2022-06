Skupina najstnikov ustrahuje vrstnike po Izoli. Grozijo jim z noži, hočejo denar.

"Običajno otroka obkolijo nekje na ulici. Če je to v zimskem času na primer, eden od njih odpne bundo, kjer nosi bejzbolsko palico, jo pokaže, nato pa žrtvi zagrozijo, da jim izroči denar," so pojasnili. Fotografija je simbolična.

Na portalu Regional so pred dnevi poročali, da so policisti v Izoli obravnavali štiri najstnike, ki so oropali sovrstnike na plaži v San Simonu. Med njimi so 14-, 15-, 16- in 17-letni osumljenci. Oglasil se je bralec, sorodnik ene od žrtev, in povedal, da so omenjeni fantje državljani Kosova in so med Izolani poznani.

Štirje najstniki so preteklo soboto okoli devete ure zvečer na plaži v San Simonu oropali 16-letnika. Koprski policisti so sporočili, da so štirje Izolani, ki so imeli s seboj nož, obstopili skupino najstnikov in od njih zahtevali denar, navaja Regional.

Eden od storilcev je iz oškodovančevega nahrbtnika vzel denarnico in iz nje denar. Pa ne le to, medtem ko so policisti zbirali podatke o omenjenem ropu, so osumljenci zakrivili še en rop. Tokrat so si za žrtev izbrali dva 15-letnika.

Za Regional se je oglasil sorodnik ene od žrtev. Teh očitno ni malo, so zapisali. 14-letnik, 15-letnik, 16-letnik in 17-letnik naj bi bili Izolanom dobro poznani zaradi svojega početja. Vsi štirje so državljani Kosova, so še navedli.

Tako se lotijo žrtev

Zapisali so tudi, da so koprski policisti omenjene osumljence v preteklosti že obravnavali zaradi podobnih dejanj, pretežno izsiljevanja denarja in groženj.