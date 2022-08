Skrivnostni umor na Dolenjskem. "Vemo, kdo je morilec," pravijo domačini. #video

V Hrastovici pri Mokronogu je živela družina Gričar. Oče Stane, tesar, mati Cirila in sin Stojan, vaški posebnež, ki je rad pohajkoval po okoliških gričih in se nato čez nekaj dni vračal k staršem. Enainštiridesetletnik je bil nekoliko naglušen in je, kot pravijo domačini, rad pregloboko pogledal v kozarec. Vendar se nekega dne ni vrnil domov.

Njegovo truplo so našli pred zidanico. Obdukcija je pokazala, da je bil ubit, a jim umora do danes ni uspelo pojasniti. Kriminalisti so pozneje dejali, da naj bi Gričarja zadavili v zidanici, ko ga je našel gobar, pa naj bi bil mrtev že več dni.

Domačini, ki so poznali Gričarjeve, a niso želeli stopiti pred kamero, so prepričani, da je umor zakrivil Stojanov oče. Ta je umrl v prometni nesreči skoraj deset let po Stojanovi smrti.

Znance je umor presenetil

Stojan kljub svojim muham nikoli ni bil v hujših težavah, nikomur tudi naj ne bi bil nič dolžan. Prav zaradi tega je odkritje njegovega trupla njegove znance presenetilo. V takšnih primerih, ko pristojni organi niso uspešni, se ljudje obrnejo po pomoč drugam.

"Ljudje so se že obrnili in se bodo še obrnili. V takem primeru, ko je nekdo oškodovan in policija svojega ne opravi, je normalno, da so občani razočarani in potem iščejo druge poti in druge storitve," je povedal upokojeni detektiv Franc Strle.

Storilec in žrtev se običajno poznata ali pa sta celo v intimnem odnosu

Velikokrat je, kot se je najverjetneje zgodilo v primeru Gričarjevih, storilec kaznivega dejanja žrtev zelo dobro poznal ali pa sta imela celo intimen odnos.

"Tudi kaj takega je že bilo, policija je to preiskovala, a ni bila uspešna. Jaz vem, da sem prevzel že kar nekaj takih primerov in sem bil uspešen. Lahko pa povem, da mi je v vseh teh primerih zelo pomagal poligraf," je še dodal Strle.

Na nekdanjo domačijo Gričarjevih se je kasneje vselila mlada družina, zidanico v Malem Cirniku, kjer so truplo odkrili, pa so kupili novi lastniki.