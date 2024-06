Šišiću za umor moškega v Zgornjem Dupleku izrekli kazen 27 let zapora

Na mariborskem sodišču so zaključili sojenje Sedinu Šišiću, obtoženemu umora podjetnika iz Dupleka 8. septembra lani. Po besedah sodnice Maše Blažek v dokaznem postopku ni bilo nobenega dvoma, da je obtoženi moril na grozovit način in iz koristoljubja. Zato mu je sodišče izreklo kazen 27 let zapora. Šišić je sicer danes dejanje obžaloval.

V sojenju Šišiću, ki mu je tožilstvo očitalo, da je lani v delavnici stanovanjske hiše v Zgornjem Dupleku iz koristoljubnosti, zahrbtno in na grozovit način umoril moškega, so danes sledile zaključne besede tožilstva, pooblaščencev oškodovanca in obrambe.

Po zaključnih nagovorih se je oglasil tudi obtoženi Šišić, ki se doslej o krivdi ni želel izjasniti. "Karkoli rečem, to ni opravičilo za to, kar sem storil. Žal mi je in tega nisem želel storiti," je dejal.

Po teh besedah ga je odvetnik pooblaščenca oškodovancev Jože Oberstar izzval in ga vprašal, ali je to njegovo priznanje krivde. A Šišić je odgovoril le, da bo o njegovi krivdi odločilo sodišče.

Šišić umoril človeka na zahrbten in grozovit način

V zaključni besedi je sicer tožilec Darko Simonič povzel dogajanje, ki je v Dupleku potekalo lani septembra, in ob tem ponovil, da je Šišić umoril človeka na zahrbten in grozovit način. "Brez dileme je to posebej srhljiv, brezčuten in brutalen napad na oškodovanca," je dejal tožilec. Predlagal je, da sodišče obtoženega razglasi za krivega očitanega dejanja in mu izreče kazen 28 let zapora.

Odvetnik pooblaščenca oškodovancev Oberstar se je v zaključni besedi vprašal, ali je človeško življenje res postalo tako malo vredno. "Gre za krut in zahrbten način odvzema življenja," je povedal. Po njegovih besedah je bil umorjen na način, ki razkriva hladnokrvnost in popolno pomanjkanje sočutja storilca. "V tem primeru je tragično, da olajševalnih okoliščin v bistvu ni," meni Oberstar, ki je sodišče pozval, naj izreče najvišjo kazen. "Ta ne bo vrnila umorjenega, a bo poslala jasno sporočilo, da kot družba takih dogodkov ne bomo tolerirali," je zaključil.

Sodišče Šišiću izreklo kazen 27 let zapora

Zagovornik obtoženega Andrej Kac pa je v zaključnem nagovoru ocenil, da ni zadostnih in trdnih dokazov za zaključke tožilstva, ker niso bili izvedeni dokazni predlogi obrambe. Poleg tega je povedal, da znaki očitanega dejanja umora iz koristoljubnosti niso izpolnjeni, dokazni postopek pa po njegovem mnenju ni potrdil elementov grozovitosti in zahrbtnosti.

Po mnenju zagovornika obtoženemu tudi ni mogoče dokazati naklepa, brezčutnosti in brutalnosti. "Bil pa je pod vplivom droge, predvsem amfetamina. V posledici zlorabe drog je mogoče sklepati, da zaradi vpliva drog obtoženec ni bil zmožen treznega razmišljanja," je še povedal zagovornik obtoženega. Po njegovem mnenju obtoženemu kaznivo dejanje ni dokazano onkraj razumnega dvoma, predvsem pa mu niso dokazani tisti indici, ki bi dokazovali kaznivo dejanje umora.

Sodišče je nato Šišiću izreklo kazen 27 let zapora, v zaporno kazen pa se mu šteje čas od odvzema prostosti, ko je bil v priporu. Pripor mu je sodišče podaljšalo zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti. Sodba še ni pravnomočna.

Obtoženi Šišić, ki je v priporu od septembra 2023, je bil pred leti zaradi tatvine že obsojen na zaporno kazen.