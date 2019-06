Sindikat policistov Slovenije za manj administrativnega dela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sindikat policistov Slovenije je nezadovoljen z administrativno obremenitvijo policistov pri opravljanju njihovega vsakdanjega dela. Na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja so naslovili dopis, v katerem ga pozivajo k ustreznim rešitvam.

Nalog policije je iz leta v leto več, s tem pa je vse več tudi administrativnih opravil, so zapisali v sindikatu. Kot primer navajajo zakon o varstvu javnega reda in miru, ki je bil sprejet leta 2006. Kmalu zatem, prvega januarja 2007, se je v Sloveniji začel uporabljati evro.

Nekatere globe so še vedno izražene v tolarjih

Toda globe v tem zakonu so še vedno izražene v tolarjih, kar policistom predstavlja dodatno nepotrebno administriranje. Določitev glob v evrih bi pomembno poenostavil delo, hkrati pa pa bi bilo tudi manj napak, do katerih pride pri preračunavanju, so predlagali.

Veliko administrativnega dela je po njihovih besedah tudi pri obravnavi ilegalnih prebežnikov, kjer je postopek od začetka do konca sestavljen iz približno 30 opravil, ki jih mora opraviti policist in ki s seboj prinašajo veliko administrativnega dela. Tako je treba denimo izpolnjevati številne obrazce, so izpostavili.

Nemalokrat se zgodi, da po obravnavi ilegalni prebežnik, ko izve, da bo vrnjen v državo, iz katere je nezakonito vstopil v Slovenijo, izrazi še prošnjo za mednarodno zaščito. S tem je ves predhodni postopek zaključen, obravnava osebe pa se začne od samega začetka, so opozorili.

Sindikat za odločnejše korake na področju digitalizacije v policiji

Minister Boštjan Poklukar je po njihovih besedah ob prevzemu poslov povedal, da bo med prednostnimi področji dela tudi digitalizacija in poenostavitev določenih postopkov na ministrstvu in v policiji. Vendar pa sindikat razen projekta e-policist, ki je v uvajanju od leta 2014, večje digitalizacije v policiji ne zaznava.

Prav tako jim ni znano, da bi v zadnjem času konkretneje zmanjševali administrativne ovire. Ministra v dopisu sprašujejo, kdaj in kako se bo začelo reševanje omenjene problematike predvsem s sistemskimi ukrepi.