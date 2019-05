Policija zaznava strm porast ilegalnih prehodov meje

Policija letos zaznava trend strmega naraščanja števila ilegalnih prehodov državne meje. Medtem ko so v prvih štirih mesecih lani obravnavali 1305 ilegalnih prehodov, so jih v enakem obdobju letos že 3043. Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu se spreminja, opazno je predvsem povečanje števila državljanov Alžirije, Pakistana in Maroka.

Največ ilegalnih prehodov sta obravnavali policijski upravi (PU) Novo mesto in Ljubljana, obe po približno tretjino. Z nekoliko manjšim deležem sledi PU Koper, so v mesečnem poročilu o ilegalnih migracijah zapisali na policiji.

Letos je do konca aprila namero vložitve prošnje za mednarodno zaščito izrazilo 1262 ilegalnih migrantov, med njimi največ državljanov Alžirije. Število se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za četrtino, saj so tedaj našteli 1002 nameri.

Četudi zaprosijo za mednarodno zaščito pot nadaljujejo dalje

Na policiji ugotavljajo, da migranti, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, po nastanitvi v azilnih kapacitetah pogosto nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države. Med njimi je opazno največ državljanov Alžirije in Maroka.

V notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji so policisti ugotovili 270 kršitev. Šlo je za primere, ko so tujci na notranjih mejah v Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj. Število se je v primerjavi z lanskim povečalo za 6,3 odstotka.

Na mejnih prehodih zavrnili 1.550 državljanov tretjih držav

Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Slovenijo oz. druge države EU so na mejnih prehodih zavrnili skupaj 1550 državljanov tretjih držav, od tega večino na meji s Hrvaško. V strukturi zavrnjenih prevladujejo državljani balkanskih držav, precej pa je tudi državljanov Afganistana, ki se pogosto skušajo mejni kontroli izogniti s skrivanjem v prevoznih sredstvih.

Foto: STA Zaradi nedovoljenega prebivanja na območju Slovenije ali drugih članic EU pa so policisti do konca aprila obravnavali skupaj 1945 tujcev. Število se je glede na enako obdobje lani povečalo za dobrih 40 odstotkov.

Na podlagi mednarodnih sporazumov so policisti tujim varnostnim organom vrnili 1878 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško, in sicer 1827. V enakem obdobju lani so jih vrnili 266, od tega 230 na Hrvaško. Med vrnjenimi je bilo največ državljanov Pakistana, in sicer 422.

Tuji varnostni organi pa so v Slovenijo vrnili 214 oseb, med katerimi je bilo tudi 20 slovenskih državljanov.

Nemški državljan prevažal ilegalne prebežnike

Obvestila posameznih policijskih uprav o novih nezakonitih prehodih meje sicer policijske uprave pošiljajo vsakodnevno, pogosto poročajo tudi o pridržanju organizatorjev nedovoljenih migracij.

Tako so ravno v ponedeljek na območju Cerknice zaustavili kombinirano vozilo, ki ga je vozil nemški državljan, v njem pa prevažal še 15 državljanov Iraka in Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Nemškega državljana bodo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika.

Na območju PU Novo mesto pa so v ponedeljek na območju Tribuč in Vukovcev izsledili in prijeli deset državljanov Pakistana, osem državljanov Bangladeša, štiri državljane Alžirije in državljana Sirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.