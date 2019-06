Nujne vožnje: reševalcem v primeru nesreč grozijo tudi globe #video

Po nedavni hudi nesreči reševalca motorista v Ljubljani reševalci upajo na spremembo zakonodaje. Četudi je vožnja skozi rdečo luč med intervencijo dovoljena, se lahko v primeru nesreče poleg povzročitelja oglobi tudi njih. Z enakimi težavami se srečujejo tudi policisti in gasilci, torej vsi tisti, ki so kdaj na nujnih vožnjah in se s prižgano sireno odpeljejo v nepredvidljive razmere.

Absolutna prednost seveda ni rešitev, kazni za ljudi, ki velikokrat tuje življenje postavljajo pred lastno, pa tudi ne, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

32-letnik je svoje življenje posvetil reševanju drugih življenj

Luka Uršič je 32-letnik, ki je svoje življenje posvetil reševanju drugih življenj. Reševalec je že sedem let, zadnji dve leti na motorju. "S signalnimi lučmi in sireno prosimo, da nam ljudje dajo prednost in se nam lepo počasi umikajo, da lahko varno pridemo na cilj," je razložil Uršič.

Na poligonu Centra varne vožnje na Vranskem vsako leto kar trikrat utrjuje svoje znanje. "Tam izpilimo tehnike vožnje in se naučimo novih tehnik, na primer, kako pravilno zavirati, vnaprej prepoznavati nevarnosti in pravilno postaviti motor," pravi reševalec motorist in zdravstveni tehnik.

Luka Uršič je reševalec že sedem let, zadnji dve leti na motorju. Foto: Planet TV

Vozniki velikokrat spregledajo reševalce, policiste in gasilce

Vse te izkušnje so nujno potrebne, saj jih vozniki velikokrat spregledajo. Enake težave imajo tudi policisti in gasilci. "Največja težava je vsekakor predstavlja morebitna nepazljivost preostalih voznikov zaradi preglasne glasbe v vozilu ali nepozornosti. Gasilci z modro lučjo in sireno opozarjamo na sebe, seveda pa s tem nimamo absolutne prednosti," je dejal podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije Klemen Repovš.

Ko so reševalci, policisti in gasilci na nujnih vožnjah, bi jim prednost morali odstopiti, je bila jasna vršilka dolžnosti direktorice agencije za varnost prometa Vesna Marinko. "Voznikom vozil s prednostjo ni treba upoštevati vseh prometnih pravil, prav tako tudi ne prometne signalizacije, vendar pa morajo voziti na takšen način in s takšno hitrostjo, da lahko obvladujejo vozilo in s tem ne ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu," je pojasnila Marinkova.

V primeru nesreč reševalce lahko čaka plačilo globe

Nedavna vožnja reševalca na motorju skozi rdečo se je končala z nesrečo. V takih primerih se lahko oglobi tudi reševalce, temu pa na Reševalni postaji UKC Ljubljana nasprotujejo. Reševalci si zato želijo sprememb zakona o pravilih cestnega prometa. "Včasih mogoče koga ob določeni hitrosti res spregledamo, včasih pa tudi kdo spregleda nas, ampak kazen, ki je stranskega pomena, je popolnoma nepotrebna. Ne bežimo pa od odškodninske odgovornosti," je poudaril vodja ljubljanske reševalne postaje Janez Kramar.

Poklic motorista reševalca je izjemno stresen. Luki Uršiču se po glavi ves čas podijo vprašanja, na primer, kakšne so razmere na cesti, ali me bodo opazili, mi odstopili prednost in kaj me čaka, ko prispem na cilj: "Na cilj poskušamo priti čim bolj varno. Tudi če imamo zeleno luč, vedno pogledamo levo in desno, da imamo varno pot." Odgovornost vseh udeležencev v prometu je, da jim pomagamo varno prispeti na cilj, so še poročali na Planetu.