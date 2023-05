Na kongresu Evropske konfederacije sindikatov (ETUC), ki je potekal od 23. do 26. maja, so izvolili novo vodstvo. Vanj je bila kot konfederalna sekretarka izvoljena sindikalistka Tea Jarc. Prvič v zgodovini ETUC je bila na mesto v vodstvu izvoljena oseba iz Slovenije, so ta teden sporočili iz ZSSS.

Teo Jarc, ki je predsednica Sindikata Mladi plus, je na to pozicijo predlagala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). V vodstvu ETUC bodo prihodnja štiri leta poleg nje še generalna sekretarka Esther Lynch iz Irske, njena namestnika Isabelle Schomann iz Nemčije in Claes-Mikael Stahl iz Švedske ter konfederalna sekretarja Giulio Romani iz Italije in Ludovic Voet iz Belgije.

Jarčeva: Čas je, da vzpostavimo sistem, ki bo zagotavljal pravično razporeditev bogastva

Tea Jarc je ob izvolitvi med drugim dejala, da je "čas, da izboljšamo položaj delavstva in vzpostavimo sistem, ki bo zagotavljal pravično razporeditev bogastva". Poudarila je, da so pred nami evropske volitve. Ker smo v mnogih državah priča vzponu skrajne desnice, ki deluje proti sindikatom, bo po njenem ključno, da sindikati informirajo delavce o volitvah in s tem prispevajo k razvoju bolj solidarne in povezane Evrope.

Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je nad izvolitvijo Jarc v vodstvo ETUC izrazila zadovoljstvo, da je znala mednarodna skupnost prepoznati pravo osebo za opravljanje funkcije v Evropski konfederaciji sindikatov. "Prepričani smo, da bo s svojimi energijo, znanjem in vztrajnostjo pripomogla k aktivnemu in prepoznavnemu delu sindikatov v Evropi, hkrati pa pomenila močno vez ZSSS z dogajanji na evropski ravni," je dejala.

ETUC je krovna sindikalna organizacija v Evropi, ustanovljena leta 1973, ki danes združuje 93 sindikalnih konfederacij iz 41 različnih držav in deset evropskih sindikalnih federacij ter zastopa 43 milijonov delavcev iz Evrope.