Seštinc Paškovo naj bi na čelu preiskovalne komisije zamenjala Vontova

Potem ko so zdaj že nekdanjo poslanko Svobode Mojco Šetinc Pašek izključili iz stranke, je vodja največje vladne stranke Borut Sajovic dejal, da bo razmislil o njeni zamenjavi na čelu komisije. Svojo napoved je Sajovic pred dnevi uresničil in vložil predlog za razrešitev Šetinc Paškove s čela parlamentarne komisije, na njenem mestu pa naj bi si v stranki želeli poslanko Tamaro Vonta.

Končno odločitev zamenjavi in imenovanju Tamare Vonta za članico in predsednico preiskovalne komisije mora sprejeti državni zbor. To bi se lahko zgodilo na redni seji, 20. novembra. Vonta sicer že zaseda funkcijo predsednice parlamentarnega odbora za kulturo.

Bo pa Šetinc Paškova pred razrešitvijo predsedovala še eni seji preiskovalne komisije. Ta je sklicana za sredo, 15. novembra, na dnevnem redu seje pa je zaslišanje nekdanjega direktorja Televizije Slovenija in nekdanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroša Urbanije.