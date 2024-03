Tamara Vonta: Ničesar ne delamo narobe

Nekdanja predsednica komisije, zdaj samostojna poslanka Mojca Šetinc Pašek je namreč v zadnjih dneh dopustila možnost zlorab parlamentarnih komisij, saj da so se te že dogajale v preteklosti in "se lahko zgodijo tudi v sedanjih preiskavah". Kot primer je navedla, da so lansko jesen na komisijo od Finančne uprave (Furs) prejeli "obilico gradiva v zvezi z enim od podjetij, ki ni bilo preiskovanec, se je pa znašlo v preiskavi, in sicer podatke, ki so presegali akt in okvir parlamentarne preiskave".

Danes pa je dodala, da dopušča možnost, da je prišlo do "šuma v komunikaciji in so na Fursu mislili, da morajo poslati vse", sama pa da je tolmačila, da lahko preiskovalna komisija povprašuje zgolj po podatkih, ki jih predvideva akt o preiskavi. Katero obdobje zajema pa, da bi moral Furs vedeti.

Mojca Šetinc Pašek Foto: STA/Katja Kodba

Na to so se odzvali v Fursu in danes celo objavili zahtevo s 4. oktobra, ki so jo dobili od preiskovalne komisije in iz katere izhaja, da zahteva ni podrobneje definirala niti časovnega obdobja niti obsega zahtevane dokumentacije. "Finančna uprava nima pristojnosti, da sama omeji obseg oziroma presoja, katere dokumente bo in katere ne bo posredovala. Parlamentarna komisija bi morala sama omejiti obseg zahtevane dokumentacije," so med drugim zapisali v današnjem odzivu.

"V zvezi s tem je treba pojasniti, da dokumentacija, ki je zbrana v okviru posameznega postopka nadzora, lahko sega izven tega obdobja, saj je pomembna za sprejem odločitve v postopku, ki se je zaključil v tem obdobju. Navedeno pojasni, zakaj je med dokumentacijo lahko tudi gradivo, ki je starejše," so navedli.

Komisija je zahtevala gradivo o postopkih za vse pravne osebe iz akta o odreditvi preiskave ter dokumentacijo, ki se nanaša na medijsko podjetje, ki ga Finančna uprava vodi pod konkretno številko. "Razlogi zakaj so znani preiskovalni komisiji, torej tudi poslanki," so navedli na Fursu.

Dodatno so na Fursu pojasnili, da so v spremnem dopisu posebej opozorili na obveznost varovanja davčne tajnosti in opozorili, da zakon o davčnem postopku vsebuje kazenske določbe, če pride do razkritja davčne tajnosti.

Šetinc Pašek je pojasnila tudi, da je novembra članom komisije predlagala, da bi bilo dobro, da gradivo, ki presega akt o preiskavi, vrnejo. "A so nam strokovne službe pojasnile, da tega ne moremo narediti, ker kopija vedno ostane DZ. Zato sem omejila dostop do podatkov - do takrat pa so imeli dostop vsi člani in strokovni sodelavci komisije. Torej tu bi potencialno lahko prišlo do zlorabe podatkov preiskovalne komisije," je dejala v ponedeljkovi izjavi DZ.

"Tukaj ne gre kar po domače, da se sprehajamo po kontroliranem in zaprtem oddelku, kadarkoli se hočemo in da lahko kar vsak vse pogleda," je bila slikovita Tamara Vonta. Foto: Matic Prevc/STA

Aktualna predsednica komisije Vonta pa je danes dejala, da je Furs komisiji na podlagi sklepa poslal točno to, kar je komisija zahtevala. Dokumentacija je prišla v DZ oktobra, del 20. in del 23. oktobra, torej še preden je sama prevzela vodenje komisije, in je sama še ni pregledala, "ker trenutno še ni predmet preiskave". "Ta dokumentacija je lahko na ogled samo in izključno takrat, ko jaz dam pisno dovoljenje za to in ga nisem dala niti enkrat," je dejala in zatrdila, da od 23. oktobra nihče v to dokumentacijo ni vpogledal, tudi Šetinc Paškova ne. "Tukaj ne gre kar po domače, da se sprehajamo po kontroliranem in zaprtem oddelku, kadarkoli se hočemo in da lahko kar vsak vse pogleda," je bila ob tem slikovita.

Ob tem je ocenila, da je "ves ta cirkus" pričakovano izbruhnil prav ob začetku drugega dela preiskave, ki se nanaša na medijsko-oglaševalske komunikacijske agencije, "ki so, kot vsi zelo dobro vemo, zelo močno in tesno povezane z določenimi akterji medijskega in političnega sveta, s številnimi med njimi tudi poslovno sodelujejo".

"To seveda ni slučajno, je pa zame nedopustno in nespodobno, da nekdo za osebne obračune diskreditira delo parlamentarne komisije in to s špekulacijami in izmišljotinami", je dejala Vonta.

Kot poslanka Gibanja Svobode pa je dodala, da ob nekaterih medijskih objavah "stranka preverja možnosti kazenskih ovadb zaradi blatenja stranke in njenih funkcionarjev".