Predstavniki Mladih zdravnikov Slovenije so danes o možnostih za izboljšanje razmer v zdravstvu govorili z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel. Pri tem niso dosegli nikakršnega preboja glede stavke zdravnikov, niti glede tega, da bi se dogovorili za morebitne rešitve na primer glede nasilja nad zdravniki, so povedali predstavniki zdravnikov.

Pred sestankom so imeli po nedavni skupni izjavi, ki so jo ob njih podpisali še sindikat Praktik.um, Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije ter sindikat Fides, "velike upe, a je bil ta precej neuspešen", je povedal predstavnik mladih zdravnikov Luka Puzigaća.

Bežijo v tujino

Mlade zdravnike po besedah zdravnice Polone Gams skrbi odhod kadra, zlasti mladih zdravnikov, pa tudi njihovih mentorjev, za boljšimi pogoji dela in plačami v tujino. S tem se podaljšujejo čakalne dobe in poglabljajo težave zdravstva. "Skrbi nas, kako bo jeseni in čez nekaj let," je dejala. "Pozivamo odločevalce, da sprejmejo ukrepe, ki bodo zadržali zdravnike v Sloveniji, da ti ne bodo odhajali na delo v tujino ali v bolj preproste poklice," je dodala Gamsova.

Brez podpore za spremembo kazenskega zakonika glede nasilja

Mladi zdravniki podpirajo zdravniško zbornico, ki je danes začela zbirati podpise volivcev za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo. O tem, da bi to področje uredili podobno, kot velja za napad na uradno osebo, so govorili tudi z ministrico, a njene podpore v teh prizadevanjih niso dobili.

Kot sta še povedala sogovornika, so Mladi zdravniki Slovenije pridobili podporo združenja Evropskih mladih zdravnikov slovenskemu zdravstvu. "Ko so slišali za naše težave, so bili zgroženi, še posebej, kako nam omejujejo pravico do stavke," je povedala Gamsova. "Eden od šokantnih podatkov, ki so jih slišali, je bil tudi ta, kako se je poslabšal položaj zdravnika v Sloveniji in kako je padla kupna moč zdravnika v primerjavi z minimalno plačo," je dodala.

Gamsova je opozorila, da se s pomanjkanjem zdravniškega kadra soočajo povsod. "Glavna razlika pa je v tem, na kakšen način države ta kader privabljajo. Ali moramo mi biti res zadnji, zakaj ne naredimo nečesa, da bi jih zaustavili in jih spodbudili, da ostanejo v Sloveniji in delajo za državljane Slovenije," se je vprašala. Prst je uperila še v izjemno težavne razmere v urgentnih centrih, kjer se soočajo z navalom pacientov zaradi pomanjkanja zdravnikov.

Stavka zdravniškega sindikata Fides traja od 15. januarja in je najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Fides zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Stališča glede stavkovnih zahtev sta vlada in Fides skušala zbližati tudi z mediacijo, a je bila ta neuspešna.