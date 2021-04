Se je minister Počivalšek že odločil?

Izvršni odbor Stranke modernega centra (SMC) je o trenutnih političnih razmerah že razpravljal, a odločitve o tem, ali se bo njihov predsednik Zdravko Počivalšek z gospodarskega ministrstva preselil v poslansko klop, niso sprejeli.

Minister Počivalšek je danes na Twitterju objavil spodnji zapis. Vse kaže, da končne odločitve še ni sprejel.

Izvoljen z najvišjim % med kandidati @StrankaSMC, skoraj 50% več glasov od naslednjega izvoljenega poslanca. Odločitev o mojem mandatu bom sprejel odgovorno do volivcev in do SMC. Nadomestne “variante”, ki so % pridobile na drugačen način, bodo po stalne glasove morale drugam.