Kakšna bo usoda Zdravka Počivalška #video

Izvršni odbor Stranke modernega centra je na današnjem zasedanju pretresal razmere po neuspešnem poskusu razrešitve predsednika DZ Igorja Zorčiča, ta je pred tem skupaj s poslancema Janjo Sluga in Branislavom Rajićem zapustil SMC. S poslancem Jurijem Lepom, ki je zapustil DeSUS, so ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev.

Počivalšek kot jeziček na tehtnici koalicije

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je izvršni odbor SMC razpravljal o trenutnih političnih razmerah in ohranjanju politične stabilnosti za zajezitev epidemije in uspešno gospodarsko okrevanje.

"O tem so se članice in člani pogovarjali tudi o možnosti, da bi se predsednik Zdravko Počivalšek vrnil med poslance, kar sicer odpira vrsto vprašanj, ki jih je treba pred tem dobro proučiti in pretehtati. Pomembno je namreč upoštevati tudi pozive predstavnikov gospodarstva, ki si želijo nadaljevati sodelovanje z Zdravkom Počivalškom kot ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo," so pojasnili.

Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić so se odločili, da svojo politično pot nadaljujejo v opoziciji. Skupaj s poslancem Jurijem Lepom, ki je izstopil iz stranke DeSUS, so nato ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev. Foto: Matija Sušnik

Končne odločitve o tem, ali bo Počivalšek s funkcije gospodarskega ministra presedlal v poslansko klop, tako danes niso sprejeli. Kot so ob tem dodali, bo vodstvo stranke zato pred končno odločitvijo v prihodnjih dneh pretehtalo različne argumente in vsa odprta vprašanja v zvezi s tem. Počivalšek je sicer že v sredo na Twitterju zapisal, da bi bila lahko ena od možnosti za rešitev političnih razmer njegova vrnitev med poslance. Kot je ob tem dejal, bo ravnal odgovorno in državotvorno.

Ena od možnosti za rešitev politične situacije bi lahko bila moja vrnitev med poslance. Ravnal bom odgovorno in državotvorno, kot v SMC vedno počnemo. Najprej pa se bomo o tem pogovorili na jutrišnjem izvršnem odboru @StrankaSMC. — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) March 31, 2021

Na torkovem glasovanju o razrešitvi Zorčiča z mesta predsednika DZ je namreč koalicijskim poslancem zmanjkal en glas, da bi ga razrešili. Ob obstrukciji večjega dela opozicije je razrešitev podprlo 45 poslancev. Vladne stranke, ki štejejo 38 poslancev, lahko sicer s pomočjo DeSUS in SNS ter poslancev narodnih skupnosti pod streho uspešno spravijo večino svojih zakonodajnih predlogov, vendar pa koaliciji za potrebno večino zmanjka en glas, ki bi ga lahko zagotovili s Počivalškovo vrnitvijo v DZ.

Razmere v DeSUS



Medtem pa se stranka DeSUS po odhodu Karla Erjavca še naprej spreminja. Anton Balažek je odstopil kot začasni vodja DeSUS. Na njegovo mesto je bila do volilnega kongresa imenovana podpredsednica stranke Brigita Čokl. "Znano je, da imamo težave v odnosih znotraj stranke," je pojasnil Balažek za oddajo Planet 18 in dodal, da sta se leta in leta kopičila strankarska nedisciplina in nezaupanje. Več v prispevku na vrhu članka.