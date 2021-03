Počivalšek bo sklical izvršni odbor SMC: Odločili se bomo, kako naprej

Eden od scenarijev za prihodnje je tudi ta, da se v poslanske vrste vrne minister za gospodarstvo in predsednik SMC Zdravko Počivalšek in koaliciji zagotovi manjkajoči 46. glas.

Na predvečer lockdowna je gospodarstvo in Slovenija v ranljivem položaju. Ta negotova situacija terja premišljene poteze. Sklical bom izvršni odbor @StrankaSMC za razpravo o možnih scenarijih. Odločili bomo, kako naprej. — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) March 31, 2021

Na torkovem glasovanju o razrešitvi Zorčiča z mesta predsednika DZ je koalicijskim poslancem zmanjkal en glas, da bi ga dejansko razrešili. Ob obstrukciji večjega dela opozicije je razrešitev podprlo 45 poslancev.

Štirje poslanci ustanovili novo poslansko skupino

Svet SMC se je nazadnje sestal minuli četrtek, dan pozneje pa so se poslanci Janja Sluga, Igor Zorčič in Branislav Rajić odločili, da svojo politično pot nadaljujejo v opoziciji. Skupaj s poslancem Jurijem Lepom, ki je izstopil iz stranke DeSUS, so nato ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev, poroča STA.

Počivalšek je po odločitvi poslancev ocenil, da je na dolgi rok pomembneje to, da v zapletenih mesecih, ki so pred njimi, celotna ekipa "vesla" v isto smer. V petek je dodal, da so se razmerja v poslanski skupini in v parlamentu razčistila, zato bo lažje nadaljevati delo.