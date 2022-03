Vozniki, pozor: na podravski avtocesti prometna nesreča s smrtnim izidom

Na podravski avtocesti pri Podlehniku v smeri proti Mariboru se je dopoldne zgodila huda prometa nesreča s smrtnim izidom. Po do zdaj zbranih podatkih je tovorno vozilo trčilo v dve ustavljeni vozili, v nesreči je ena oseba umrla, drugih poškodovanih ni. Udeleženci so po dosedanjih ugotovitvah tuji državljani. Podravska avtocesta je zaprta.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je do nesreče na podravski avtocesti v bližini bencinskega servisa v Podlehniku, v kateri so bili udeleženi dve tovorni in eno kombinirano vozilo, prišlo ob 10.23. Ogled kraja prometne nesreče bodo pod vodstvom dežurnega preiskovalnega sodnika na Ptuju in v navzočnosti pristojne dežurne državne tožilke opravili policisti Postaje prometne policije Maribor.

🚓🚧[PROMETNA NESREČA]



⭕️Avtocesta Gruškovje - Ptuj je zaprta za priključkom Podlehnik proti Mariboru. Nastaja zastoj.



Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med priključkoma Podlehnik in Lancova vas.



Trenutno stanje: https://t.co/mq0Lk7UrLd, 📞1970, 📲Promet+ pic.twitter.com/IYLf6367cw — Promet.si (@promet_si) March 12, 2022

Več informacij o prometni nesreči bo znanih po opravljenem ogledu.

Zaradi prometne nesreče je podravska avtocesta proti Mariboru zaprta. Ker je eno tovorno vozilo prevrnjeno, bo avtocesta zaprta predvidoma vsaj še tri ure, lahko tudi dlje. Obvoz za osebna vozila je urejen po lokalni cesti Podlehnik–Videm, so še sporočili iz mariborske policijske uprave, kjer voznikom svetujejo, da spremljajo obvestila prometno-informacijskega centra.