Štrukelj: To je še en poziv vladi, sicer gremo v stavko

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik konfederacije Branimir Štrukelj, bodo sindikati konfederacije predlog predsedstva o splošni stavki pretresali v prihodnjih dneh in se do njega opredelili. Vabijo pa tudi vse preostale sindikate v javnem sektorju, da razmislijo o tem, da se jim pridružijo ter se skupaj dogovorijo o datumu in načinu izvedbe stavke.

Štrukelj je spomnil, da so se s pozivom k črtanju omenjene določbe že obrnili tudi na poslanke in poslance, ki bodo na koncu odločali o zakonu. V sindikatih pa pričakujejo tudi, da bodo svoje stališče lahko predstavili ob obravnavi zakona na pristojnem odboru, ki bo 18. novembra.

Po Štrukljevih besedah je zanje pri omenjeni določbi sporno predvsem to, da je z njo vlada z zakonsko prisilo posegla v odprta pogajanja. "Usklajevanje plač je bilo in je predmet naših pogajanj. In če bo vsakič, ko vladi kaj na pogajanjih ne bo všeč, to izločila iz pogajanj z zakonsko prisilo, potem v Sloveniji nimamo več socialnega partnerstva oz. obstaja zgolj navidezno," je opozoril. Dodal je, da je s to potezo vlada pravzaprav popolnoma razvrednotila pogajanja in da je s tem konec kakršnekoli, tudi formalne enakopravnosti sindikatov na teh pogajanjih.

Obenem so predstavniki sindikatov konfederacije danes izrazili nezadovoljstvo z dosedanjim potekom pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij, ki so trenutno povsem zastala. Besede generalnega direktorja direktorata za javni sektor na ministrstvu za javno upravo Petra Pogačarja, da so sindikati tisti, ki so v pogajanjih postavili ultimat, pa je Štrukelj označil za "poskus rutinskega spina".