Se bodo Domžalčani morali posloviti od brezplačnega parkiranja?

Parkiranje bo plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure.

Parkiranje bo plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure. Foto: STA

Domžalski svetniki in svetnice so pretekli četrtek na redni občinski seji obravnavali odlok o določitvi parkirnin na javnih površinah v občini Domžale, ki predvideva uvedbo plačljivega parkiranja.

Kot je bilo slišati na seji, s plačilom parkirnine želijo zagotoviti večjo izmenljivost parkirnih prostorov ter postopoma zmanjšati obremenjenost parkirišč z obiskovalci, ki v samem središču parkirajo več ur.

Javne parkirne površine bodo z odlokom razdeljene na cono 1 in cono 2. Kot cona 1 so v odloku določena s prometom in parkiranjem najbolj obremenjena območja, med njimi Ljubljanska cesta, Kolodvorska ulica, Ulica Matije Tomca in Masljeva ulica. Vsa druga območja so določena kot cona 2.

Višina parkirnine v coni 1 bi znašala 0,60 evra, v coni 2 pa 0,50 evra za vsako začetno uro parkiranja. Parkiranje bo plačljivo od ponedeljka do petka od 7. do 17. ure. Ob sobotah, nedeljah in praznikih bo parkiranje ostalo brezplačno.