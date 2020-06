Mariborsko letališče morda parkirišče za odvečna letala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborsko letališče, ki je še vedno brez potniškega prometa, bo morda postalo parkirišče za odvečna letala, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa obstala na tleh. Kot danes poroča letalski spletni portal Sierra5, naj bi DRI, ki upravlja z letališčem, in družba Aero4M letalskim družbam ponudila srednje in dolgoročno parkiranje letal.