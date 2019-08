V Ljubljani bo zraslo še eno začasno parkirišče

Slovenske železnice (SŽ) so na zemljišču ob Vilharjevi cesti, kjer naj bi v prihodnjih letih zrasla nova avtobusna postaja in morda tudi nova poslovna stavba SŽ, začele urejati nova parkirišča. Ta bodo v uporabi do začetka gradnje javnega dela pred leti zastalega projekta Emonika, so povedali v družbi.

Delavci tako zadnje dni na omenjenem zemljišču odstranjujejo močno načeto gradbeno ograjo, ki je tam še iz časov prvotnega projekta Emonika oz. javno-zasebnega partnerstva z madžarsko-kanadsko družbo Trigranit, prav tako pa urejajo in ravnajo teren. S tem se bo ponudba plačljivih parkirišč na območju, kjer naj bi ob posodobljeni železniški in novi avtobusni postaji v prihodnje stali tudi poslovno-trgovski objekti, še povečala.

V projekt Emonika vstopila madžarska banka OTP

Glede projekta Emonika, ki se je po propadu javno-zasebnega partnerstva med SŽ in Trigranitom z mrtve točke premaknil lani s sklenitvijo sodne poravnave med SŽ in madžarskim Granitom Polusom kot Trigranitovim naslednikom, medtem v zadnjem času ni veliko novih informacij.

V komercialni del projekta, ki je bil prvič javnosti predstavljen že leta 2007 in za katerega sta se predlani zanimala romunski sklad Prime Kapital in južnoafriški razvijalec nepremičninskih projektov Mas Real Estate, a od teh načrtov na koncu ni bilo nič, je v začetku tega leta vstopil nov lastnik, ki naj bi bil povezan z madžarsko banko OTP. V tej so že uradno izrazili zanimanje za projekt.

Foto: Siol.net

Medtem so na SŽ od zasebnega dela projekta ločili javni del, v okviru katerega naj bi Ljubljana dobila težko pričakovano prenovljeno železniško postajo in nov avtobusni kolodvor. SŽ in država so se tudi že okvirno dogovorile glede delitve nalog in financiranja projekta, tako da bi država prevzela nadgradnjo železniške postaje, SŽ pa gradnjo nove avtobusne postaje.

Nova postaja v petih letih?

Po navedbah prvega moža SŽ Dušana Mesa v družbi razmišljajo, da bi v okvir nove avtobusne postaje, kjer je predvidena tudi garažna hiša, umestili še novo poslovno stavbo SŽ, v kateri bi združili svoje enote in službe. Natančna časovnica del še ni znana. Po Mesovih napovedih bi lahko po ureditvi vse potrebne dokumentacije izbor izvajalcev začeli prihodnje leto, projekt pa bi lahko bil končan v štirih ali petih letih. Želja SŽ je, da potekajo dela na javnem delu sočasno z gradbenimi aktivnostmi na zasebnem delu, zato so z novimi lastniki komercialnega dela v rednem stiku.