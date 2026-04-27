Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
10.44

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek

Natisni članek
mandatar Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša Gibanje Svoboda SDS Volitve 2026 Volitve 2026

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 10.44

32 minut

SDS za las pred Gibanjem Svoboda

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Janez Janša Robert Golob | Foto Vlada RS/STA

Foto: Vlada RS/STA

Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev (24,2 odstotka) prepričala SDS, sledi Gibanje Svoboda s 23,2 odstotka. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledita ji predsednik SD Matjaž Han in evropska komisarka Marta Kos, je pokazala anketa Mediane za POP TV.

Na tretje mesto bi se po tokratni raziskavi uvrstil trojček NSi, SLS in Fokus z 8,6 odstotka glasov, na četrto SD s 5,9 odstotka, na peto pa Levica in Vesna s 5,7-odstotno podporo. Demokrati bi prejeli 4,1 odstotka glasov, Resnica 3,8 odstotka, Prerod 2,8 odstotka, ostale stranke pa 4,8 odstotka glasov.

7,9 odstotka vprašanih je odgovorilo, da ne ve, koga bi volilo. Nobene od naštetih strank ne bi volilo 5,2 odstotka vprašanih, 3,9 odstotka pa jih odgovora ni želelo podati.

Na vrhu ostaja Pirc Musar, Stevanović pri repu lestvice priljubljenosti

Na lestvici priljubljenosti politikov na vrhu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi predsednik SD Matjaž Han in komisarka za širitev Marta Kos. Od četrtega mesta naprej sledijo podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj, ministrica za zunanje in evropske zadeve, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon ter predsednik Gibanja Svoboda in premier, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob.

Sledita sokoordinator Levice in podpredsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Luka Mesec ter evropski poslanec in predsednik zunajparlamentarne stranke Prerod Vladimir Prebilič. Prvo deseterico zaključujeta predsednik NSi Jernej Vrtovec ter podpredsednik Gibanja Svoboda in odhajajoče vlade Matej Arčon.

Prvak SDS Janez Janša se je uvrstil na 18. mesto, predsednik DZ Zoran Stevanović pa mesto za njim.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je raziskavo izvedel med 21. in 23. aprilom na reprezentativnem vzorcu 722 polnoletnih prebivalcev Slovenije.
mandatar Robert Golob Robert Golob Janez Janša Janez Janša Gibanje Svoboda SDS Volitve 2026 Volitve 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
