SDS predstavila program Za Slovenijo

SDS je na konvenciji predstavila program Za Slovenijo. V njem napovedujejo vzpostavitev učinkovitega sistema javnega zdravja in "končanje vojne z zdravniki". Napovedujejo tudi spremembe na področju davčne zakonodaje in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo do njenega izvajanja. Spremembe pa načrtujejo tudi na področju pravosodja in v policiji.

V SDS obljubljajo, da bodo vzpostavili učinkovit sistem javnega zdravstva, okrepili primarno zdravstvo, v skrajševanje čakalnih vrst pa vključili vse licencirane izvajalce. Napovedujejo "končanje vojne z zdravniki", za zdravstvene delavce pa bi uvedli ločen plačni steber.

Številne ukinitve in preoblikovanja

Pokojninski sistem bi prilagodili demografskim spremembam. Prispevek za dolgotrajno oskrbo bi ukinili za upokojence, za vse ostale pa ga zamrznili do začetka izvajanja oskrbe.

Napovedali so zmanjšanje števila ministrstev na 15, ob tem bi združili ministrstvi za notranje zadeve in javno upravo.

Ukinili bi "vse nepotrebne službe", med njimi uradniški svet. Zavzeli so se za uvedbo pokrajin in premestitev državnih institucij po celotni državi. Foto: STA

Med ukrepi so našteli tudi preoblikovanje Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistične policije. Obljubljajo, da bo policija preprečila ilegalne migracije, hkrati pa bo ta "porok za red, varnost in enakost pred zakonom". Ob tem bodo rehabilitirali "žrtve političnih čistk". Napovedali so tudi, da bodo "uredili vprašanje nelegalnih romskih naselij".

Na področju pravosodja so napovedali spremembe Sodnega sveta, postopno nižanje sredstev za sodstvo in števila sodnikov na evropsko povprečje, nadzor nad tožilskimi odločitvami in javno objavo podatkov sodnikov, "ki so jim zadeve na instancah padale ali so zastarale". Omejili ali prepovedali bi vračanje zadev na prvo stopnjo.

Na področju davčne zakonodaje napovedujejo spremembo dohodninske lestvice, dvig splošne davčne olajšave in uvedbo razvojne kapice za pokojninsko zavarovanje. Vzpostavili bi enostaven sistem za normirance in ustanovili demografski sklad. Ne bodo pa uvedli davka na nepremičnine in povečali davka na premoženje.

Ponovili so tudi, da bodo "zaprli pipice levičarskim nevladnim organizacijam". Foto: STA

Napovedali so stabilno in namensko financiranje obrambe, izpolnjevanje zavez Natu, gradnjo nacionalnih zmogljivosti in obvezno vojaško usposabljanje, "če bo potrebno". Napovedali so tudi okrepitev dvostranskih odnosov in varnostno-političnega dialoga z ZDA ter krepitev diplomacije.

Na področju infrastrukture napovedujejo dokončanje avtoceste na Koroško in pospešeno gradnjo manjkajočih povezav, obljubljajo tudi moderen javni potniški promet. Ponovno bi vzpostavili avtocestno policijo.