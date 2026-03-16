K. M., STA

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
7.17

Osveženo pred

1 ura

Vlada o sproščanju dela državnih rezerv naftnih derivatov

gorivo dizel bencin črpalka | Gorivo iz rezerv bi lahko dobili glavni uvozniki naftnih derivatov. | Foto Gregor Pavšič

Gorivo iz rezerv bi lahko dobili glavni uvozniki naftnih derivatov.

Vlada bo danes predvidoma odločala o sprostitvi dela državnih rezerv naftnih derivatov, da bi zagotovila oskrbo bencinskih servisov, na katerih zaradi povečanega povpraševanja in omejenih logističnih možnosti oskrbe občasno zmanjka goriva. Na mizi bi lahko bili tudi ukrepi za omejitev povpraševanja tujcev, ki po cenejše gorivo prihajajo čez mejo.

Pomanjkanje goriva na servisih ni posledica pomanjkanja zalog derivatov pri trgovcih, ampak logističnih ozkih grl pri oskrbi servisov, je v četrtek poudaril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Takrat je tudi napovedal, da bo država, da bi izboljšala oskrbo servisov, rezerve naftnih derivatov sproščala postopoma, usklajeno s potrebami trgovcev in s prihodi ladij z derivati v Luko Koper.

Odločitev o tem bi lahko vlada sprejela danes. Minister je napovedal, da se bodo danes z gospodarskim ministrstvom, zavodom za blagovne rezerve in trgovci z gorivi dogovorili o kratko- in srednjeročnih ukrepih. Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so v soboto STA potrdili pripravo gradiv za odločanje vlade.

Petrol: Motenj ne beležimo 

Gorivo iz rezerv bi lahko dobili glavni uvozniki naftnih derivatov, in sicer na lastno željo ter v skladu z deležem, ki posameznemu pripada po zakonu o državnih rezervah, je v petek povedal direktor zavoda za blagovne rezerve Andrej Kužner. Gorivo bi lahko od zavoda kupili ali čez čas izposojene količine zavodu sami dobavili.

Največji trgovec z gorivi v državi Petrol je v soboto zatrdil, da sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo in da zato goriva iz državnih rezerv ne potrebujejo.

Če bo vztrajalo povečano povpraševanje tujih voznikov po gorivu, je minister omenil možnost uporabe več mehanizmov. Katere ukrepe bi lahko sprejeli, ni pojasnil, med možnostmi pa naj bi bilo, da bi vlada tujcem omejila količino goriva, ki jo lahko na obmejnih območjih natočijo v Sloveniji.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.