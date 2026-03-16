Še zadnji dan za napoved glasovanja po pošti

Pred državnozborskimi volitvami, ki bodo 22. marca, je danes še zadnji dan, ko lahko glasovanje po pošti napovejo volivci, ki so nepredvideno sprejeti v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda, jim je nepredvideno odvzeta prostost ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po 11. marcu. Vlogo lahko oddajo po spletu.

Volivci morajo vlogi priložiti ustrezno dokazilo, oddajo pa jo prek spletnega portala eUprava https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html, so navedli na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).

Kdo ima možnost glasovanja po pošti?

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, in invalidi so morali sicer glasovanje po pošti iz Slovenije najaviti do srede v prejšnjem tednu.

Možnost glasovanja po pošti imajo poleg nekaterih volivcev v Sloveniji tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini. Tem se za glasovanje po pošti ni treba posebej prijaviti, saj volilno gradivo samodejno prejmejo po pošti. Lahko pa bodo glas oddali tudi 22. marca na enem od volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, pa so morali DVK do 19. februarja sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.

Druge posebne oblike glasovanja

Na volitvah bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Tako bodo volivci, ki bodo na dan glasovanja zunaj okraja svojega stalnega prebivališča, lahko glas oddali na volišču v drugem okraju. Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, pa bodo lahko glasovali na svojem domu.

Tudi za takšne oblike glasovanje se morajo volivci prijaviti, rok za to pa se izteče v sredo.

Predčasno glasovanje pred nedeljskimi volitvami se bo na posebnih voliščih začelo v torek in bo potekalo do četrtka.