SDS po vračilu posojila objavlja račun, kjer zbira donacije #video

SDS po vračilu domnevno spornega posojila za pripravo na letošnje parlamentarne in lokalne volitve danes na svoji spletni strani objavlja podatke bančnega računa, na katerega jim lahko fizične osebe za isti namen nakažejo donacijo. Stranka je podatke objavila v zahvali vsem, ki so jih podprli v tednu, "ko so doživljali medijski linč".

Prav tako se SDS zahvaljuje vsem, ki jim že zdaj z donacijami omogočajo pripravo na volitve.

Desetkratnik povprečne slovenske bruto mesečne plače je tudi zgornja meja donacije, ki jo lahko posameznik v enem letu daruje stranki. Donirajo lahko le fizične, ne pa tudi pravne osebe. Stranka svojega denarja tudi ne sme pridobivati iz tujine, izjema so le članarine in prispevki njihovih članov.

V zadnjih dneh je v javnosti odmevalo posojilo, ki ga je največja opozicijska stranka lani decembra najela pri 32-letni Dijani Đuđić iz Prijedora v Republiki Srbski. Celotno posojilo je bilo vredno 450 tisoč evrov, iz stranke, ki jo vodi Janez Janša, pa so v četrtek zgodaj popoldne sporočili, da so denar, ki so ga za zdaj dobili od Đuđićeve, vrnili in prekinili posojilno pogodbo. Več podrobnosti o prekintivi pogode in načinu vračila posojila še ni znanih.

Za to so se odločili glede na razlago 22. člena zakona o političnih strankah, ki jo je podal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel. Politične stranke si lahko tako od fizične osebe namreč izposodijo največ desetkratnik povprečno bruto mesečne plače letno. V SDS so z zakonom določeno vsoto tako presegli. Čeprav je stranka vrnila posojilo, pa to ne vpliva na postopke, ki so zaradi posojila tudi stekli. Zaradi nenavadnega posla so se tudi pojavila številna vprašanja, zakaj je stranka šla v tako poslovno zgodbo, in tudi ugibanja, ali gre za pranje denarja.

Na ministrstvu za finance nam sicer niso mogli uradno potrditi, ali je urad za preprečevanje pranja denarja posojilni posel med SDS in Đuđićevo vzel pod drobnogled. So pa pojasnili, da postopke začnejo denimo na podlagi sporočil o sumljivih transakcijah, pobud in ugotovitev policije, tožilstva, sodišč, Sove, Fursa, nadzornih organov ali iz mednarodnega sodelovanja. Če urad pri tem presodi, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, dokumentacijo posreduje pristojnim organom.

Odkar je novica o posojilu zaokrožila v javnosti, se mediji sprašujejo, kako je SDS prišla do Đuđićeve. In tukaj očitno nastopi razvpiti in zaradi ustaje davkov že obsojeni davčni svetovalec Rok Snežič, ki si je z Janšo na Dobu delil sobo. V javnosti je zaokrožila tudi fotografija, na kateri se Snežič in Janša družita le dva tedna pred podpisom posojilne pogodbe.

Snežič je že pred leti svoje poslovanje preselil v Republiko Srbsko. Da je z Đuđićevo tako poslovno kot zasebno povezan, dokazujejo dokumenti, podatki in posnetki, ki smo jih zbrali v zadnjih dneh. To tudi na laž postavlja njegove besede da Đuđićeve ne pozna. Janša pa je pred dnevi zatrdil, da Snežič s posojilom nima nič.

Znežiča po poročanju bosanskih medijev preiskuje tudi več bosanskih organov. Po nalogu, ki ga je izdal slovenski Interpol, naj bi preverjali njegovo poslovanje in premoženje.

Đuđićeva naj bi bila le obraz za Snežičeve posle

Fokus poslov Roka Snežiča in Dijane Đuđić je očitno ostal v Sloveniji. Spletla sta mrežo poslovnih aktivnosti, med katerimi so najpomembnejše posojanje gotovine, pošiljanje delavcev in ugašanje zadolženih podjetij na zahtevo naročnikov. Vir blizu tamkajšnjega pravosodja, ki je zaradi strahu za lastno varnost želel ostati neimenovan, nam je tudi pojasnil, da Đuđićeva sama nima denarja, temveč le daje obraz za Snežičeve posle.