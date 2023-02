SDS odstavila vodstvo odbora v Dupleku. "To je nedopustno, žaljivo in ponižujoče."

Stranka SDS je odstavila vodstvo občinskega odbora Duplek, poroča Reporter. "Glede na naše volontersko delo za stranko se tako z ljudmi, ki smo lojalno služili stranki, ne počne. Nedemokratično pa je to zato, ker na razrešitev ni možen ugovor, pritožba ali razjasnitev očitkov," ob tem pravi razrešeni predsednik odbora Marko Rems, ki je izstopil iz stranke. Dogajanje je opisal kot nedopustno, žaljivo in ponižujoče.

Razrešeni člani odbora so se na Facebooku poslovili s spodnjo objavo:

"Pred tremi meseci smo imeli volilno konferenco, kjer smo demokratično izvolili vodstvo odbora. Izvoljeni so bili novi stari predsednik, torej jaz, in člani nadzorne komisije ter člani izvršilnega odbora OO SDS Duplek. Moj protikandidat je bil demokratično premagan s svojimi somišljeniki vred. Volitve so potekale pod vodstvom generalnega tajništva SDS. Odbor so razpustili štiri dni pred našo letno konferenco odbora, ki je bila pripravljena profesionalno kot vedno. Odbor so razrešili s sklicem izredne volilne konference, za kar naj bi se odločil izvršilni odbor stranke, in nas vse legitimno voljene obvestili o tem kar po elektronski pošti. Pod razrešitev je bil podpisan generalni sekretar Borut Dolanc," nam je pojasnil Rems.

"Glede na naše volontersko delo za stranko se tako z ljudmi, ki smo lojalno služili stranki, ne počne. Nedemokratično pa je to zato, ker na razrešitev ni možen ugovor, pritožba ali razjasnitev očitkov. Razrešujejo pa ljudje, ki ne poznajo niti našega dela niti okolja, v katerem delujemo. Prav zato se vrstijo številni izstopi iz stranke," je zapisal Rems in poudaril, da so ljudje zaradi nedemokratičnih metod znotraj stranke razočarani. Dogajanje je opisal kot nedopustno, žaljivo in ponižujoče.

"Najprej so vodstvo odbora likvidirali, potem bi se pa radi pogovarjali"

"Ljudje in njihovi družinski člani se čutijo ogoljufani, saj so vodstvo izvolili demokratično po statutu stranke. Prav zato izstopajo iz stranke celotno razrešeno vodstvo OO SDS Duplek in tudi tisti, ki so to vodstvo izvolili pred tremi meseci," je še zatrdil in sklenil:

"Po razrešitvi vodstva je bilo čez nekaj dni z GT celotnemu članstvu SDS Duplek poslano vabilo na mašo za domovino in pogovorni večer z gospodom Alešem Hojsom v dvorani na Vurberku, kjer naj bi iskali rešitve za ponovne volitve spet novega vodstva odbora, vendar se je to izjalovilo, saj se nihče od članov odbora, ki so bili razrešeni, tega iz protesta ni hotel udeležiti kljub naknadnim pozivom v SMS-sporočilih in klicih članov po telefonu. Torej če povzamemo epilog: najprej so vodstvo odbora likvidirali, potem bi se pa radi pogovarjali. V demokraciji pa vsi vemo, da se je najprej treba pogovarjati, šele nato ukrepati, če pogovori niso obrodili sadov."

Zahtevajo dodatna pojasnila

Razrešeni člani odbora so od tajništva SDS zahtevali dodatna pojasnila glede njihovega sklepa, na katerem ni bilo niti pritožbenega roka niti možnosti pritožbe. Po nekaterih podatkih naj bi ob tem iz stranke izstopilo okoli 30 ljudi, še piše Reporter.

Na stranko SDS smo naslovili novinarska vprašanja v zvezi z dogajanjem v Dupleku. Odgovore še čakamo.