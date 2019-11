Šarec vnovič pozval k omilitvi pogojev kreditiranja prebivalstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec je danes Banko Slovenije vnovič pozval, naj omili stroge pogoje dajanja potrošniških in stanovanjskih posojil, ki veljajo od 1. novembra. "V času, ko se gospodarstvo ohlaja, je treba iskati načine, kako spodbujati kroženje denarja," je dejal in poudaril, da LMŠ ni podprla imenovanja Boštjana Vasleta za guvernerja.

Stranka LMŠ je bila stranka, ki ni podprla imenovanja Boštjana Vasleta za guvernerja, je danes ob robu obiska v Pragi novinarjem dejal premier Marjan Šarec. Pomisleke glede imenovanja je imel tudi sam.

Preden ga je DZ potrdil za guvernerja, je Vasle vodil Urad za makroekonomske analize in razvoj, katerega takratne napovedi so bile po Šarčevih besedah zelo črnoglede in so se izkazale tudi za napačne. "Ta ukrep je zelo podoben, takoj bo znižal gospodarsko rast za 0,3 odstotka," je dejal o novih pogojih kreditiranja prebivalstva.

Krize niso povzročila gospodinjstva

Ob tem je opozoril, da gospodinjstva niso povzročila nobene krize. "Če vi kot gospodinjstvo vzamete kredit, verjemite, da boste morali vse vrniti," je dejal in ponovil, da nobeno gospodinjstvo ni povzročilo propada finančnega sistema države, "so pa banke v preteklosti na lepe oči dajale kredite raznim ljudem, od katerih so danes nekateri tudi v zaporih".

Če bo ukrep Banke Slovenije ostal v veljavi, se bo domača potrošnja takoj ustavila, je opozoril. A če bo prihajalo do dodatnega ohlajanja gospodarstva, to po njegovem mnenju ni dober ukrep, kajti povzroča manj trošenja in tudi paniko.

V času ohlajanja gospodarstva je treba spodbujati kroženje denarja

V času, ko se gospodarstvo ohlaja, je treba iskati načine, kako spodbujati kroženje denarja, ne pa se zapirati v nek vakuum, da bodo banke spet sedele na denarju, pošteni ljudje pa ne bodo dobili kredita. "To ni pošteno," je še poudaril.

Šarec upa, da bo Banka Slovenije oz. Vasle še enkrat razmislil ter znal stopiti korak nazaj. "Tudi v politiki moramo kdaj stopiti korak nazaj in zdaj ima Vasle priložnost, da to naredi ter pokaže, da mu ni čisto vseeno za mnenje vlade, za mnenje državljank in državljanov," je še dejal.