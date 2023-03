Šarec: Skupnemu naročanju streliva se bo v kratkem pridružila tudi Slovenija

Obrambni in zunanji ministri EU so se danes dogovorili o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, ki vključuje tudi skupne nabave.

Obrambni in zunanji ministri EU so se danes dogovorili o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, ki vključuje tudi skupne nabave. Foto: Ana Kovač

Po besedah slovenskega obrambnega ministra Marjana Šarca se bo tudi Slovenija v kratkem pridružila skupnemu naročanju streliva, o katerem so se danes dogovorile članice EU in Norveška. Kot je pojasnil, streliva ne bo kupovala sama, ampak bo prispevala v evropski mirovni instrument, iz katerega se bodo financirale skupne nabave streliva za Ukrajino.

"Slovenija bo ta podpis opravila v kratkem, ko opravi vse postopke, ki so v takšnih primerih običajni," je o sodelovanju Slovenije pri skupnem naročanju streliva za Ukrajino povedal Šarec.

Slovenija pri kupovanju streliva ne bo sodelovala

Pojasnil je, da Slovenija ne bo kupovala streliva, ampak bo prispevala v evropski mirovni instrument, iz katerega se bodo financirale skupne nabave streliva za Ukrajino.

"Zavedamo se, da bo streliva prej ali slej zmanjkalo, zato sta ta sklad izjemno in ta dogovor izjemno pomembna," je povedal. Dogovor bo omogočil, da bodo strelivo v državah, kjer ga proizvajajo, še naprej proizvajali, kar pa bo omogočilo pomoč Ukrajini. Slovenija zmogljivosti za proizvodnjo streliva nima, je dodal Šarec. Slovenija je sicer doslej Ukrajini že dobavila nekaj streliva, je še povedal obrambni minister.

V skupno naročilo streliva za Ukrajino 18 držav

Obrambni in zunanji ministri EU so se danes dogovorili o nadaljnjih dobavah streliva Ukrajini, kar vključuje tudi skupne nabave. Skupnemu naročilu se je pridružilo 18 držav, 17 članic EU in Norveška, so sporočili v Bruslju.

Iz mirovnega instrumenta bodo za skupne nabave topniškega streliva, ki ga bodo nato poslali Ukrajini, namenili milijardo evrov, še milijardo evrov pa za dobave iz obstoječih zalog. V skladu z dogovorom bodo članice EU in Norveška Ukrajini v prihodnjih 12 mesecih dobavile milijon izstrelkov.