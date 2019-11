Šarec odgovarja Pahorju: Preveč je bilo politizacije in škodovanja interesom Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Marjan Šarec je sporočil, da je preučil nedavni predlog predsednika republike Boruta Pahorja za sklic sveta za nacionalno varnost. Premier je Pahorju odgovoril, ker seja razširjene sestave v tem trenutku ne bi bila smiselna. Po njegovih besedah je modro počakati na ugotovitve ustreznih organov, "saj je bilo škodovanja interesom Slovenije in politizacije v preteklosti veliko in preveč".

"Iskreno verjamem v vaš najboljši namen in zato jemljem posredovani predlog kot vaš prispevek k urejanju razmer. Vendar je nemogoče spregledati dejstvo, da je čas za kaj takega mimo," se je na poziv predsednik države Boruta Pahorja za sklic seje razširjene sestave sveta za nacionalno varnost uvodoma odzval predsednik vlade Marjan Šarec.

Šarec: Še zdaleč ne gre za izredne razmere

Kot je poudaril Šarec, bodo morebitno izdajo tajnih podatkov, ki naj bi nastali z objavo poročila parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs) glede arbitraže obravnavali pristojni organi. "Dejstvo je, da še zdaleč ne gre za izredne razmere in vojno med komerkoli, kot se skuša prikazati v javnosti," je menil predsednik vlade.

Predsednik države Borut Pahor je premierju Marjanu Šarcu predlagal sklic seje razširjene sestave sveta za nacionalno varnost. Foto: STA

Po njegovih besedah je Knovs politično nadzorni organ in ne civilni, kot se pogosto poudarja. "Slovenija je država z razvitim formalnim in neformalnim demokratičnim nadzorom nad obveščevalno-varnostnimi službami. Kompleksen demokratičen nadzor v naši državi odlično deluje," je prepričan premier.

"Tonin s svojim ravnanjem ne prispeva k nepristranskosti"

Ob tem je Šarec dejal, da se zatika zgolj pri eni obliki nadzora, in sicer pri političnem nadzoru. Razlog za to po njegovih besedah tiči v tem, da Knovs vodi prvak NSi Matej Tonin, ki je predsednik ene od opozicijskih strank, ki po svoje tolmači zakonske pristojnosti.

Matej Tonin daje vtis, da je bolj kot nadzor na prvem mestu njegova lastna samopromocija, je menil premier Šarec. Foto: STA

"Vse skupaj tudi največkrat nepotrebno počne pred kamerami. S svojim ravnanjem seveda ne prispeva k nepristranskosti in zbuja vtis, da je bolj kot nadzor na prvem mestu njegova lastna samopromocija," je bil do Tonina kritičen Šarec. Kot je dodal, njegove navedbe krepijo Toninove neosnovane obtožbe na račun njegovega kabineta.

"Seja sveta za nacionalno varnost v tem trenutku ne bi bila smiselna"

Šarec je Pahorju v luči navedenega sporočil, da je najbolje, da vsi skupaj počakajo na ugotovitve ustreznih organov, "saj je bilo škodovanja interesom Slovenije in politizacije v preteklosti veliko in preveč".

"Seja razširjene sestave sveta za nacionalno varnost v tem trenutku, ko je veliko takšnih in drugačnih manipulacij in obtoževanj, ne bi bila smiselna, saj bi utegnila spolitizirati še to posvetovalno telo vlade," je še poudaril predsednik vlade.