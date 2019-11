Nekdanji obveščevalec: Sova ni imela druge možnosti, kot da ovadi Tonina

"Tonin je podpisal poročilo in on je odgovoren. Kazenska ovadba Sove pritrjuje temu, da so bili v poročilu tajni podatki, katerih objava škodi nacionalni varnosti naše države," o ovadbi Sove zoper predsednika komisije za nadzor obveščevalnih služb Mateja Tonina pravi nekdanji šef obveščevalcev Marjan Miklavčič.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je namreč po neuradnih informacijah zaradi izdaje tajnih podatkov v poročilu o arbitraži ovadila predsednika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Mateja Tonina (NSi).

Tonin se je izognil odgovoru na naše vprašanje

Še pred objavo informacije o ovadbi smo Mateja Tonina povprašali, ali so v javnem delu poročila objavljeni tudi tajni podatki Sove in ali je obveščevalna služba dala soglasje k njihovi objavi. Na vprašanje nam konkretno ni odgovoril.

"Knovs dobiva informacije s strani nadzorovanih služb in drugih ljudi, ki pričajo pred komisijo. Poročilo, ki ga omenjate, je delo Knovsa, ki se opira na informacije, zbrane v pričanjih pred komisijo. V skladu s poslovnikom se lahko Knovs odloči, da o določenih stvareh obvesti javnost," je zapisal in dodal, da je predsednik komisije tisti, ki odloča o prenehanju ali spremembi stopnje tajnosti poročila.

Kasneje zanikal objavo tajnih podatkov

Ko je postalo znano, da je bila zoper njega vložena kazenska ovadba, je zatrdil, da v objavljenem delu poročila ni tajnih podatkov, hkrati pa poudaril, da ne gre za njegovo poročilo, ampak za poročilo celotne komisije.

"Tudi če je del teksta počrnjen, ima hrvaška obveščevalna služba analitična orodja, s katerimi lahko nadgradi tekst tako, da pride pravzaprav do vsega teksta, kar pa ni v interesu Slovenije," pravi Miklavčič. Foto: Planet TV

Miklavčič: Verjamem, da je Sova zadevo temeljito preučila

"Saj je on podpisal poročilo. On je odgovoren. Zdaj bomo spet vsi govorili o kolektivni odgovornosti in spet nihče ne bo nič kriv. On mora vedeti, kaj podpiše," poudarja nekdanji direktor obveščevalne službe ministrstva za obrambo Marjan Miklavčič.

"Mi prej nismo vedeli, ali je to poročilo zajelo tudi podatke oziroma informacije, ki so bile predhodno označene s stopnjo zaupnosti. Ta kazenska ovadba pritrjuje temu, da je bilo res tako in da so objavljeni podatki škodili nacionalni varnosti naše države. Verjamem, da je Sova to temeljito preučila in evidentirala sum storitve kaznivega dejanja. Druge možnosti kot podati kazensko ovadbo tako ni imela, saj mora vsak, ki zasledi kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, to naznaniti," je dodal.

Po njegovem mnenju bi bilo prav, da se pred objavo takšnega poročila pridobi mnenje akterjev v tej zadevi, Sove, ministrstva in drugih, da se zadeva objavi s konsenzom. Pomembno se mu zdi tudi, da se ne razkrijejo metode in sredstva dela Sove: "Mi ne smemo gledati ozko samo na podatek, ampak tudi na to, da je moral od nekod priti."

"Hrvaška lahko z analitičnimi orodji pride do celotnega poročila"

Že v soboto, ko so se hrvaški mediji razpisali o tem, da je Slovenija s Toninovim poročilom pravzaprav goljufala v postopku arbitraže, je opozoril še na naslednji vidik zgodbe: "Tudi če je del teksta počrnjen, ima hrvaška obveščevalna služba analitična orodja, s katerimi lahko nadgradi tekst tako, da pride pravzaprav do vsega teksta, kar pa ni v interesu Slovenije."

"Takšno početje je treba ustaviti"

"Prenehajmo degradacijo obveščevalno-varnostnega sistema naše države in sledimo enotno nacionalnim interesom Slovenije. Čas bi bil, da predsednik vlade skliče svet za nacionalno varnost v širši sestavi, kjer se obravnavajo aktualne zadeve ter presežejo posamezni strankarski interesi v nacionalno korist," vse akterje v zgodbi poziva Miklavčič.



"Tako početje je treba ustaviti in vsak naj opravlja svojo vlogo, Knovs nadzorno funkcijo, svet za nacionalno varnost usmerjevalno, obveščevalno-varnostni pa naj skrbi za varovanje nacionalnih interesov države. Takega preigravanja in igranja z nacionalnimi interesi, kot smo mu priča, državljani ne odobravamo in ga obsojamo, pa naj prihaja s katerekoli strani," je poudaril.