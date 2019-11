Neuradno: Sova zaradi izdaje tajnih podatkov ovadila Tonina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sova je po neuradnih informacijah zaradi izdaje tajnih podatkov ovadila predsednika Knovsa in prvaka NSi Mateja Tonina.

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je po neuradnih informacijah zaradi izdaje tajnih podatkov ovadila predsednika parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Mateja Tonina (NSi).

Šlo naj bi za javno objavo poročila Knovsa, ki je preučeval delo Sove v pripravah na arbitražo glede meje s Hrvaško, je poročala Televizija Slovenija.

Sova je Tonina ovadila, ker je Knovs v svojem poročilu glede prisluškovalne afere v času arbitražnega postopka objavil tajne podatke, ki jih je Sova poslala na Knovs in so postali del poročila. O tem je Sova obvestila tudi predsednika države, predsednika vlade in predsednika državnega zbora. Tonin je po poročanju Televizije Slovenija dejal, da v poročilu ni nobenega tajnega podatka.